Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu

Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan 10 görevliden birisi olan Tolunay Kocaman'ın işe yeni başladığı ve 1 hafta önce evlendiği öğrenildi. Kocaman'ın eşiyle birlikte çekildiği fotoğraflar ise yürekleri dağladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınına müdahale etmeye çalışırken alevlerin arasında kalan 5'i orman işçisi, 5'i de AKUT çalışanı 10 görevli şehit oldu.

Evlendikten 1 hafta sonra yangında şehit oldu

1 HAFTA ÖNCE EVLENMİŞ

Şehitlerin cenazelerinin Kırka Mahallesi'ne getirilmesi beklenirken, yangında hayatını kaybeden Tolunay Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nden olan Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu.

Evlendikten 1 hafta sonra yangında şehit oldu

GERİYE EŞİYLE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLAR KALDI

Öte yandan, işe yeni başladığı belirtilen Kocaman'ın eşiyle birlikte çekildiği fotoğraflar ise yürekleri dağladı.

Evlendikten 1 hafta sonra yangında şehit oldu

Evlendikten 1 hafta sonra yangında şehit oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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