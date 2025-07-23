Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan 10 görevliden birisi olan Tolunay Kocaman'ın işe yeni başladığı ve 1 hafta önce evlendiği öğrenildi. Kocaman'ın eşiyle birlikte çekildiği fotoğraflar ise yürekleri dağladı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınına müdahale etmeye çalışırken alevlerin arasında kalan 5'i orman işçisi, 5'i de AKUT çalışanı 10 görevli şehit oldu.
1 HAFTA ÖNCE EVLENMİŞ
Şehitlerin cenazelerinin Kırka Mahallesi'ne getirilmesi beklenirken, yangında hayatını kaybeden Tolunay Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nden olan Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu.
GERİYE EŞİYLE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLAR KALDI
Öte yandan, işe yeni başladığı belirtilen Kocaman'ın eşiyle birlikte çekildiği fotoğraflar ise yürekleri dağladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa