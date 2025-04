Evde otururken cezaevinde tutuklu olduğunu öğrendi

BURSA'da yaşayan üniversite öğrencisi Gizem Y.'nin (19), kimlik numarası başkası tarafından kullanıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nden evine gelen mahkeme celbinde 'hırsızlık' suçundan Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunduğunu öğrenen Gizem Y., avukatı Kemal Kapar ile hukuk mücadelesi başlatınca, kimlik bilgilerini ve ismini kullanan kişinin, birçok suça karışıp, bunların bazılarından tutuklu yargılandığını öğrendi. Gizem Y., cezaevinde tutuklu göründüğü için, üniversite eğitimine de ara vermek zorunda kaldı.

Gemlik ilçesindeki K.D. (17), bir arkadaşı aracılığıyla sahte kimlik edindi. Söz konusu kişi, kuzeni olan Gizem Y.'nin kimlik bilgilerini, K.D.'ye verdi. İstanbul'da karıştığı 3'ü 'hırsızlık', 1'i ise 'küçük yaşta çocuğa cinsel istismar' suçlarından yakalan K.D., güvenlik güçlerine kimlik kartını kaybettiğini söyleyip, kendisini Gizem Y. olarak tanıtarak, TC Kimlik Numarasını verdi. Olay, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Gizem Y.'nin, 2024 Ocak ayında, Gemlik ilçesindeki evine gelen mahkeme celbiyle ortaya çıktı. İstanbul'daki bir giyim mağazasından hırsızlık olayıyla ilgili gelen tebligat karşısında ailesi ile birlikte şok yaşayan Gizem Y., arkadaşı olan Avukat Kemal Kapar'dan yardım istedi. Avukat Kapar yaptığı araştırmada, vekaletini aldığı Gizem Y.'nin, 'Hırsızlık' ve 'Küçük yaştaki çocuğu cinsel istismar' suçlarından kaydının bulunduğu ve bu suçlardan bazıları nedeniyle de Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olduğu bilgisine ulaştı. Gizem Y. ise yaşadığı psikolojik sorunlar ve çaresizlik sonucu üniversite eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

AYNI AD-SOYADI TAŞIYAN İKİ KİŞİ, DURUŞMAYA KATILDI

Avukat Kemal Kapar, tutuklu görünen müvekkilinin, camide namaz kılan bir kişinin çantasından cüzdan çaldığı iddiasıyla yargılandığı İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına katıldı. Gizem Y., hakkında 'hırsızlık' suçundan açılan davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, adının Gizem Y. olduğunu söyleyen tutuklu sanık K.D. de duruşma salonunda hazır bulundu.

Kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen Gizem Y. ifadesinde, "Hakim Bey, ben suçsuzum. Cezaevinde değilim. Mağdur oldum. Hayatım boyunca da İstanbul'a hiç gitmedim. Yaşadığım bu sıkıntılar nedeniyle üniversite eğitimimi bırakmak zorunda kaldım. Artık evden dışarı çıkamıyorum, arkadaşlarımla buluşamıyorum. Kimlik bilgilerim çalındığı için, daha önce Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade vermiştim. Daha sonra bilgilerimi çalan kişinin, hayatımda hiç gitmediğim İstanbul'da birçok suça karıştığını öğrendim. Durumun düzeltilmesini talep ederim" dedi

SUÇUNU KABUL EDİNCE GERÇEK GİZEM Y. BERAAT ETTİ

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık da gerçek adının K.D. olduğunu, kimlik bilgilerini ise Gizem Y.'nin akrabası olan arkadaşından aldığını itiraf ederek, "Kaldığım yurttan kaçtıktan sonra, Gizem Y.'nin bir akrabası bana onun TC Kimlik Numarasını verdi. Ben de 'Hırsızlık' ve 'Küçük yaşta çocuğa cinsel istismar' suçlarından yakalanınca, kendimi Gizem Y. olarak tanıtıp, onun TC Kimlik Numarasını kullandım. Suçumu kabul ediyorum" diye konuştu.

Kimlik bilgilerini doğrulayan mahkeme hakimi, suçun işlendiği tarihteki kamera kayıtlarında da suçlunun K.D. olduğunu tespit edince, Gizem Y.'nin bu suçtan beraatine karar verdi. Suça sürüklenen çocuk K.D. hakkında, 'Hırsızlık' ve 'Başkasının kimlik bilgilerini kullanmak' suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına, Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na tutuklu sanığın isminin Gizem Y. değil K.D. olduğunun bildirilmesine ve Gizem Y.'nin suç kaydının silinmesine hükmedildi.

'MAHKEME SIRASINDA CEZAEVİNDE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM'

Yaklaşık 1 yıldır karışmadığı suçlar karşısında kendisini aklamak için mücadele verdiğini söyleyen Gizem Y., "Benim kimlik bilgilerim ele geçirildi. 1 yıldır kimlik bilgilerimle işlem yapmaktalar. Bu olayı ilk olarak, geçen yıl ocak ayında öğrendim. O günden beri mahkemelerle uğraşmaktayım. Bu şahıs benim kimlik bilgilerimi karakollarda, hastanelerde, mahkemelerde kullanıyor. Şu an cezaevinde gösterilmekte. Evime mahkeme kağıdı geldi. Avukat tuttuk, mahkeme sırasında cezaevinde olduğumu öğrendim" dedi.

'BENİM ADIMA ÇOCUK DOĞURMASINDAN KORKUYORUM'

Adına kayıtlı 4 dava dosyası olduğunu belirten Gizem Y., "Sürekli dosyalar gelmekte. O kişi kendisinin ben olduğunu iddia ediyor. Şu an benim adıma 4 tane dosya var. Gizem Y. adına, benim adıma bu kişi haberlere bile çıktı. Camide namaz kılan bir kadının cüzdanını çaldı bu şahıs. Yine benim adıma alındı ve cezaevine gönderildi. Bu durum yüzünden üniversiteyi bıraktım. Dışarı çıkmaya korkar oldum. Annemin yanına Bursa'ya döndüm. Kimlik bilgilerimi kullanan kişi reşit bile değil. Hamilelik şüphesi ile hastaneye gidip muayene olmuş. Benim adıma çocuk doğurmasından korkuyorum. Bu süreç beni çok yıprattı. Panikataklar geçirdim, derslerime katılamadım. Adliye ve karakoldan çıkamadım. Tekrar eğitim hayatıma devam edeceğim ama şu an tutuklu gözüküyorum" diye konuştu.

'EĞİTİM HAYATINI YARIDA BIRAKMAK ZORUNDA KALDI'

Avukat Kemal Kapar ise Gizem Y. hakkında verilen beraat kararını, müvekkilinin tutuklu gözüktüğü diğer davalara emsal olarak gösterip, hukuk mücadelesine devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Konuştuğumuz hakim, kalem, kolluk kuvvetleri, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyledi. Dışarıda suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş kişi ya da kişiler, bir çete, Gizem'in TC bilgileri ile suç işliyorlar, yakalanıyorlar. Karakolda bu TC'yi vererek ifade veriyorlar. Yine bu TC ile cezaevine naklediliyorlar, cezaevinde yatıyorlar, cezaevinden mahkemeye götürülüp, mahkemede ifade veriyorlar. Mahkeme tutanaklarında Gizem gibi konuşuyorlar. Gizem şu an cezaevinde yatıyor gözüküyor. Hal böyle olurken Gizem bir üniversite öğrencisi, yaşanılan bu durumlardan dolayı eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ailesinin yanına Bursa'ya dönmek zorunda kaldı. Dışarıda kafeye gitmeye, hastaneye gidip tedavi olmaya korkuyor. Diğer şahıs onun TC Kimlik Numarası ile karakollarda, mahkemelerde, hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor. Mahkemelerin de çok çabuk olmaması, Gizem'in hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Her işlem sadece kimlik numarası ile yapılıyor ama tebligatlar MERNİS numarası ile müvekkile geliyor. Ama tutuklu bulunan şahıs bizim Gizem değil. Biz bu konuya bir dosya ile başladık ama arka arkaya dosyalar gelmeye başladı. Çoğu hırsızlık. Otobüste bir şeyler çalmış, camide bir şeyler çalmış, 4 dosya oldu. Bu 4 dosyadan 1 tanesi bitti, kesinleşti. Beraat kararı alındı. Diğer 3 dosya devam ediyor. Bizim isteğimiz bu dosyaların bir an önce bitmesi. Süreç uzadıkça Gizem'in hayatı zorlaşıyor. Bu olaya sebep olan memurlar hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Mahkeme kararında, memurlar da biraz daha dikkatli olmalılar diye düşünüyoruz."