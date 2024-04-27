Esra Erol'da hareketli dakikalar! 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bir çocuk gelin skandalı ortaya çıkarıldı. 14 yaşındaki kızı Berfin'in kuzeni Cuma tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Songül, canlı yayında yardım istedi. Ancak kayıp diye aranan çocuğun bir aileye gelin olarak başlık parasıyla verildiği ortaya çıktı. Ülkenin gündemine oturan olayla ilgili emniyet güçleri de harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü Ekipleri, canlı yayında işlenen çocuk gelin skandalının ardından stüdyoya geldi. B.İ.'nin annesi Songül, satılması için anlaşmaya aracılık eden Ali Öztürk ve Cuma'nın amcası Turgut canlı yayında gözaltına alındı. Çocuklarını okula göndermek yerine satan aile ve skandala ortak olan isimler hakkında işlem başlatıldı.

ESRA EROL KIZ ÇOCUKLARINA SESLENDİ

100 bin TL'ye satılan B.İ. ve onu kaçıran Cuma'nın nerede olduklarını bilmediğini belirten Esra Erol, tüm kız çocuklarına seslenerek "Ben elimi size uzattım. Yalnız değilsiniz. 'Abla beni kurtar!' deyin yeter!" dedi.

NE OLDU?

Esra Erol'da programına Urfa'dan katılan anne Songül, 14 yaşındaki kızının Cuma isimli biri tarafından kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi. Yayına katılan Cuma'nın amcası, Songül ve eşinin kızları Berfin'i 100 bin TL başlık parası karşılığı sattığını söyledi. İki aile arasında arabuluculuk yapan Ali Bey, canlı yayında yaptığı açıklamada "İki aile birbirine düşman olmuştu ben onları bir araya getirdim. Bana Berfin'in 18 yaşından büyük olduğunu söylemişlerdi gerçek yaşını yayında öğrendim. Berfin'in ailesine barışma karşılığında 98 bin TL yatırdık" dedi. Ailelerin barıştırılma görüntüsü ve Berfin'in ailesine atılan 98 bin TL'lik başlık parasının dekontu da yayınlandı.

SKANDALI KANITLAYAN BELGE

Canlı yayında yayınlanan bir belgede Berfin'in babası Ahmet İlkin'in bir kağıda "Ben Ahmet İlkin, kızım Berfin İlkim 2010 doğumludur. Severek birisine kaçmıştır. Ben davacı değilim. Kızıma karşı ve severek kaçtığı Cuma Gezer ile ailesine hiçbir şekilde düşmanlığım yoktur. İsterlerse buyursunlar gelsinler, elimi öpüp barışabilirler" yazarak imza attığı da ortaya çıktı.