Eski Türkiye güzeli ölümden döndü! Hastane odasından korkutan paylaşım

Bir dönemin en gözde mankenlerinden, Miss Turkey 2009 ikincisi ve Türkiye'yi Kâinat Güzellik Yarışmasında temsil eden Senem Kuyucuoğlu, geçirdiği ev kazasıyla gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini endişelendiren Kuyucuoğlu, evde çıkan yangın sonucu vücudunun yandığını duyurdu.

Gece uykudayken elektrikli sobanın alev alması sonucu yangın tehlikesiyle karşı karşıya kalan Senem Kuyucuoğlu, mucizevi bir şekilde kurtuldu. Yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle paylaştı: "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" dedi.

Yangında vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar alan Kuyucuoğlu'nun, hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.