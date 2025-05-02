Eski Türkiye Güzeli ölümden döndü! Hastane odasından korkutan paylaşım

Eski Türkiye Güzeli ölümden döndü! Hastane odasından korkutan paylaşım
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Bir dönem katıldığı güzellik yarışmalarıyla adını duyuran Senem Kuyucuoğlu, geçirdiği ev kazasıyla adeta ölümden döndü. Gece saatlerinde elektrikli sobanın tutuşması sonucu çıkan yangına uykuda yakalanan Kuyucuoğlu, facianın eşiğinden döndü. Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yaşadığı korku dolu anları paylaşan eski manken, "Uyanmam mucizeydi" sözleriyle durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Bir dönemin en gözde mankenlerinden, Miss Turkey 2009 ikincisi ve Türkiye'yi Kâinat Güzellik Yarışmasında temsil eden Senem Kuyucuoğlu, geçirdiği ev kazasıyla gündeme geldi.

Eski Türkiye Güzeli ölümden döndü! Hastane odasından korkutan paylaşım

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini endişelendiren Kuyucuoğlu, evde çıkan yangın sonucu vücudunun yandığını duyurdu.

Eski Türkiye güzeli ölümden döndü! Hastane odasından korkutan paylaşım

Gece uykudayken elektrikli sobanın alev alması sonucu yangın tehlikesiyle karşı karşıya kalan Senem Kuyucuoğlu, mucizevi bir şekilde kurtuldu. Yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle paylaştı: "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" dedi.

Eski Türkiye Güzeli ölümden döndü! Hastane odasından korkutan paylaşım

Yangında vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar alan Kuyucuoğlu'nun, hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.Com / Robot (Haber) - 3.Sayfa
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