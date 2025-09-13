Eski sevgili dehşeti: Ayrıldığı kadının boğazını maket bıçağıyla kesti

İngiltere'nin Nottinghamshire bölgesinde yaşanan olay, aile içi şiddetin ne kadar korkunç boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha gösterdi.

28 yaşındaki cezaevi görevlisi Rosie Niessen, sabah işe gitmek için evinden çıktığı sırada eski sevgilisi Simon Scrimshaw tarafından saldırıya uğradı. 50 yaşındaki adam, genç kadının evinin önünde çalılıkların arasında saklanarak pusuda bekledi.

Scrimshaw, yüzünü gizlemek için kar maskesi takmıştı. Rosie evinin giriş yolunda yürürken arkasından koştu, onu yakaladı ve maket bıçağıyla boğazını kesmeye çalıştı. O sırada Rosie'nin "Ne yapıyorsun?", "Dur, yardım edin!" diye çığlık attığı duyuldu.

Rosie, canını korumak için var gücüyle direndi. Bu sırada boğazı, yüzü ve ellerinde derin kesikler oluştu. Genç kadının çığlıklarını duyan babası Roberto yardıma koştu ve saldırganın üzerine atladı. Ancak Scrimshaw, onu da bacağından bıçakladı. Roberto'nun yarası 50 dikişle kapatıldı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, bir yoldan geçen kişi hemen polisi ve ambulansı aradı. Rosie ve babası hastaneye kaldırıldı. Doktorlar genç kadının hayatta kalmasını büyük bir şans olarak değerlendirdi.

Polis kısa süre sonra Scrimshaw'ı yakaladı.

Rosie ile saldırgan 2017'de tanışmış, yıllarca sorunlu bir ilişki yaşamış ve 2022'de ayrılmışlardı. Bu süreçte bir kız çocukları olmuştu. Genç kadın daha önce de eski sevgilisinin kendisini taciz ettiğini, hatta boğazını sıktığını söylemişti. Olayın yaşandığı tarihten sadece iki gün sonra mahkemeye çıkmaları ve Rosie'nin uzaklaştırma kararı aldırması planlanıyordu.

Rosie yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çalıların hışırdadığını duydum, sonra bir anda üzerime saldırdı. İçgüdüsel olarak boynumu korumaya çalıştım. Eğer o an kendimi savunamasaydım, belki de bugün hayatta olmayacaktım. Kanlar içindeydim, doktorlar yaşama şansımın çok düşük olduğunu söylediler."

Saldırı sonrası işini bırakmak zorunda kalan Rosie, hem fiziksel hem de psikolojik olarak ağır yaralar aldı. Genç kadın eski sevgilisi için, "Benden her şeyimi aldı, o tam bir canavar" dedi.