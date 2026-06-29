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Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca

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Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca
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Manchester City, Pep Guardiola'dan boşaşan teknik direktörlük görevine Enzo Maresca'nın getirildiğini açıkladı.

Pep Guardiola ile yollarını ayıran Premier Lig devi Manchester City'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

ENZO MARESCA MANCHESTER CITY'DE

Manchester City, son olarak Chelsea'yi çalıştıran 46 yaşındaki İtalyan teknik adam Enzo Maresca'yı takımın başına getirdi. Genç çalıştırıcı, İngiliz devi ile 2029 yılına dek sözleşme imzaladı.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Maresca, ''Manchester City, çok iyi tanıdığım bir kulüp ve bu takımı yönetme şansı yakalamak benim için muhteşem bir fırsat. City, inanılmaz derecede iyi yönetilen bir futbol kulübü. Yaptıkları her şey yenilikçi, planlı ve amaç odaklı. Bir teknik direktör için bu, rüya gibi bir durum. İşimi etkin bir şekilde yapabilmem için ihtiyacım olan tutarlılığı sağlıyor. Bu, burada geçireceğim üçüncü dönemim olacak. Bu kulübü tanıyorum, taleplerini ve beklentilerini biliyorum. Burada çalışanların kalitesi, burayı bu kadar özel kılan şeydir ve yeteneklerime güvendikleri için onlara teşekkür etmek istiyorum. Oyuncuları çalıştırmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Kazanmak, iyi futbol oynamak ve Manchester City’yi temsil etmenin getirdiği baskının tadını çıkarmak istiyorum.'' ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi. 

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