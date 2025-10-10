Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde şerif departmanı, kent genelinde bir dizi konut hırsızlığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Adva Lavie hakkında kamuoyunu bilgilendiren özel bir bülten yayımladı.

YAŞLI VE ZENGİN ERKEKLERİ HEDEF ALDI

Yetkililere göre Lavie, yaşlı ve varlıklı erkeklerle sosyal medya ya da arkadaşlık uygulamaları aracılığıyla iletişime geçip, onları hedef aldı. Bültende Lavie'nin, söz konusu erkeklerle "kız arkadaşı ya da dostu" gibi yakınlık kurarak çeşitli hırsızlık olaylarına bulaştığı ve ardından da kayıplara karıştığı belirtildi.

LÜKS ARAÇLAR KULLANIYOR

Şüphelinin Mia Ventura Shoshana ve Shana gibi farklı isimlerle de tanındığı; siyah ve beyaz renkli lüks araçlar kullandığı da paylaşılan detaylar arasında yer aldı. Her ne kadar şerif departmanı, Lavie hakkında şu an için resmi bir suçlama yöneltmemiş olsa da, kamuoyuna dikkatli olunması çağrısında bulundu.

KENDİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU: KOMPLO KURBANIYIM

İddiaların medyada yer almasının ardından Lavie, İngiliz basınından Daily Mail'e konuşarak kendini savundu. Hakkındaki suçlamalardan ilk kez haberdar olduğunu söyleyen Lavie, olayın ardında güçlü ve nüfuzlu bir kişinin olabileceğini öne sürdü. "Sanırım güçlü ve bağlantılı biriyle birlikteyseniz ve onu kızdırırsanız, bu durum ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Beni tamamen mahvetmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDUSUNDAN MODELLİĞE UZANAN YOL

Adva Lavie'nin geçmişine dair detaylar da dikkat çekici. İsrail'de doğan Lavie, iki yıl boyunca İsrail Savunma Kuvvetleri'nde görev yaptıktan sonra, bir havayolu firmasında kabin görevlisi olarak çalıştı. Ancak Covıd-19 pandemisi sırasında işten çıkarıldı. Salgının ardından sosyal medyada dikkat çeken Lavie, geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Dini inançları nedeniyle ailesi ve arkadaşları tarafından eleştirildiğini belirten genç kadın, tüm tepkilere rağmen modellik kariyerine adım attı.