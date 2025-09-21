Eşini ve çocuğunu öldürmüştü! Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde büyük bir trajedi yaşandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli 32 yaşındaki doktor Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçması sonucu, eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve 3 yaşındaki oğulları Alperen Poyraz boğularak hayatını kaybetmişti. Olaydan yaralı kurtulan Kıyak, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konmuştu.

CEZAEVİNDE İNTİHARA KALKIŞTI

Tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar girişiminde bulunan Kıyak, görevlilerin müdahalesiyle kurtarıldı. İlk olarak Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan doktor, burada yapılan müdahalenin ardından psikiyatri uzmanı tarafından muayene edildi. Daha sonra tedbir amaçlı Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan doktor Serdar Kıyak'ın otomobili Kızılırmak Nehri'ne sürerek eşi ve bir yaşındaki oğlunun ölümüne sebep olduğu ve 'tasarlayarak kasten öldürme suçu' ndan tutuklandığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

YASAK İLİŞKİ ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre doktor Serdar Kıyak ifadesinde 2 yıldır aynı hastanede çalışan psikolog D.C. ile ilişki yaşadığını söyledi. Kıyak ifadesinde "Eşim Gülşah, 12 Temmuz'da D.C. ile mesajlaşmalarımı yakaladı ve tartıştık. Boşanmak istedi ama konuşup konuyu kapattık" dedi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Ölen eşi Gülşah Karaman Kıyak'ın ise arkadaşlarıyla yaptığı mesajlaşmalarda, Serdar Kıyak'ın oğlunu kabullenmediği ve eşini tehdit ettiği ortaya çıktı. Ayrıca doktorun son iki yıldır psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi.

EŞİNİ VE OĞLUNU KASTAEN ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANMIŞTI

Kıyak, geçtiğimiz günlerde eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve oğlu Poyraz'ı (küçük yaşta) Kızılırmak Nehri'nde "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

TABUTA SARILIP FERYAT ETMİŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapan Gülşah Kıyak ile oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğulan Serdar Kıyak, tabuta sarılarak "Oğlum!" diye feryat etmişti. Soruşturmada çelişkili ifadeler veren Kıyak, "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "çocuğa ya da kendini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlamalarıyla tutuklandı.

"KURTARMAK İÇİN ÇABA GÖSTERDİM" SAVUNMASI

Kıyak ifadesinde, "Virajı alamadık, nehre uçtuk. Ben kurtuldum ama tekrar suya girip onları kurtarmaya çalıştım" dedi. Ancak bir görgü tanığı, "Sudan çıktı, kenarda bekledi. Kurtarmaya yönelik çabası olmadı" diyerek tersini söyledi.

KAN DONDURAN MESAJ

Soruşturmada, Gülşah Kıyak'ın olaydan kısa süre önce ailesine cep telefonundan "Beni tehdit ediyor" mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, adli soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü belirterek, "Şüpheli sürücü Serdar Kıyak, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.