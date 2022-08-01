Eşini bıçaklayıp canlı yayın yapan şahıs, boşanmamak için 2 kez intihara kalkışmış
Denizli'de boşanma aşamasında olduğu Rabia Dağ Aslan'ı bıçakla ağır yaraladıktan sonra canlı yayın açan Onur Aslan, eşinin kendisinden boşanmaması için daha önce 2 kez intihar girişiminde bulunmuş.
Acıpayam ilçesi Aşağı Mahalle'de yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Onur Aslan (26), bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasında eşi Rabia Dağ Aslan'ı (22) konuşmak için parka çağırdı. Çift arasında burada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur Aslan, eşi Rabia'yı karnından bıçaklayıp kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Dağ Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaçarken eşinin cep telefonunu da alan Onur Aslan, Rabia Dağ Aslan'ın sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Aslan, elinde eşini yaraladığı bıçakla yaptığı yayında, "Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş" ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Onur Aslan'ı Çameli ilçesinde yakaladı. Onur Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Onur Aslan'ın daha önce eşinin kendisinden boşanmaması için 2 kez intihar teşebbüsünde bulunduğu ifade edildi.