Eşini bıçaklayıp canlı yayın yapan şahıs, boşanmamak için 2 kez intihara kalkışmış

Acıpayam ilçesi Aşağı Mahalle'de yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Onur Aslan (26), bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasında eşi Rabia Dağ Aslan'ı (22) konuşmak için parka çağırdı. Çift arasında burada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur Aslan, eşi Rabia'yı karnından bıçaklayıp kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Dağ Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

EŞİNİN TELEFONUNDAN CANLI YAYIN YAPTI

Kaçarken eşinin cep telefonunu da alan Onur Aslan, Rabia Dağ Aslan'ın sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Aslan, elinde eşini yaraladığı bıçakla yaptığı yayında, "Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Onur Aslan'ı Çameli ilçesinde yakaladı. Onur Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 KEZ İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ

Onur Aslan'ın daha önce eşinin kendisinden boşanmaması için 2 kez intihar teşebbüsünde bulunduğu ifade edildi.