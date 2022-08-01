Eşini bıçaklayıp canlı yayın yapan şahıs, boşanmamak için 2 kez intihara kalkışmış - Haberler

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Eşini bıçaklayıp canlı yayın yapan şahıs, boşanmamak için 2 kez intihara kalkışmış

Denizli'de boşanma aşamasında olduğu Rabia Dağ Aslan'ı bıçakla ağır yaraladıktan sonra canlı yayın açan Onur Aslan, eşinin kendisinden boşanmaması için daha önce 2 kez intihar girişiminde bulunmuş.

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Acıpayam ilçesi Aşağı Mahalle'de yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Onur Aslan (26), bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasında eşi Rabia Dağ Aslan'ı (22) konuşmak için parka çağırdı. Çift arasında burada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur Aslan, eşi Rabia'yı karnından bıçaklayıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Dağ Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Eşini bıçaklayıp canlı yayın yapan şahıs, boşanmamak için 2 kez intihara kalkışmış

Kaçarken eşinin cep telefonunu da alan Onur Aslan, Rabia Dağ Aslan'ın sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Aslan, elinde eşini yaraladığı bıçakla yaptığı yayında, "Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş" ifadelerini kullandı.

Eşini bıçaklayıp canlı yayın yapan şahıs, boşanmamak için 2 kez intihara kalkışmış

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Onur Aslan'ı Çameli ilçesinde yakaladı. Onur Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Onur Aslan'ın daha önce eşinin kendisinden boşanmaması için 2 kez intihar teşebbüsünde bulunduğu ifade edildi.

Eşini bıçaklayıp canlı yayın yapan şahıs, boşanmamak için 2 kez intihara kalkışmış

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Bayram Çavuş:

Bİ DE GÖZÜ SÜREKLİ DIŞARDA OLAN MİDESİZLER KİRLİ PİS SAKALLI SERSERİ TİPLERİ SEVİYOR NEDENSE.

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Bayram Çavuş:

HERŞEYİ DÖRT DÖRTLÜK OLUP YİDİĞİ ÖNÜNDE YEMEDİĞİ ARDINDA ANASININ EVİNDE GÖRMEDİKLERİNİ SAHİP OLAN BİRİ DE BENİM BAŞIMDA ŞİMDİLİK SABIR EDİYORUM

Cevap Yaz 11 7 Yayından Kaldır
murat bilir:

Kızların maço erkek sevdası bitmez

Cevap Yaz 5 58 Yayından Kaldır
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