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Eşi ve 2 kızını kış günü evden atan doçentten skandal sözler: Sokakta kalın bana ne

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Antalya'da boşanma aşamasında olduğu doçent eşi tarafından oturduğu ev satılan ve ikiz kızları ile tahliye edilen Hanna Y., gözyaşı döküp yardım istedi. Üzerlerindeki pijamalarla sokağa atılan, eşyaların yanında bekleyen ikizlerden H.Y., "Babamı aradım, yalvardım. 'Yapma' dedim. Ancak o bana 'Sokakta kalın bana ne' dedi" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Ü.Y. ile 14 yıl önce evlendiği Rus asıllı Türk vatandaşı Hanna Y. (43), iddiaya göre; şiddetli geçimsizlik nedeniyle sık sık tartışmaya başladı. Ü.Y., 2 ay önce çıkan bir tartışma sonrası evden ayrıldı. Bunun üzerine boşanma davası açan Hanna Y., ikiz kızları E. ve H. (11) ile Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'ndeki dairelerine yerleşti.

Eşi ve 2 kızını kış günü evden atan doçentten skandal sözler: Sokakta kalın bana ne

ÜZERLERİNDEKİ PİJAMALARLA SOKAKTA KALDILAR

Bugün öğle saatlerinde gelen icra memurları Hanna Y.'ye, eşi Ü.Y. tarafından evin satıldığı ve tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Asansörlü taşımacılık firması ile eşyalar evin bahçesine çıkarılırken, ikiz kızları ve Hanna Y. evden çıkarıldı. Üzerlerindeki pijamalarla eşyaların yanında gözyaşı döken anne ve kızları, gidecekleri yerlerinin olmadığını, soğuk havada ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi.

Eşi ve 2 kızını kış günü evden atan doçentten skandal sözler: Sokakta kalın bana ne

"BABAMI ARADIM, YALVARDIM, 'BANA NE' DEDİ"

İkizlerden H.Y., "Babamı aradım, yalvardım. 'Yapma' dedim. Ancak o bana 'Sokakta kalın, bana ne' dedi. Bizi terk etti ve annem de çalışmıyor. Zor durumda kaldık" dedi.

Eşi ve 2 kızını kış günü evden atan doçentten skandal sözler: Sokakta kalın bana ne

"BABAM HAYATI BOYUNCA BİZE KÖTÜLÜK EDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

E.Y. ise okullarının başlayacağını ve ne yapacaklarını bilemediğini söyledi. Evdeki doğal gaz dahil her şeyi babası Ü.Y.'nin kapattırdığını anlatan E.Y., "Önceleri çok güzel bir aileydik. Bir gün babam, annemi çok kötü dövdü. Annem de polise şikayet etti, babam da hayatı boyunca bize kötülük edeceğini söyledi" diye konuştu.

Eşi ve 2 kızını kış günü evden atan doçentten skandal sözler: Sokakta kalın bana ne

Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı Hanna Y. ve kızlarına Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, geçici sığınma yeri temin etmek için çalışma başlattı. Doç. Dr. Ü.Y. ise konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

Eşi ve 2 kızını kış günü evden atan doçentten skandal sözler: Sokakta kalın bana ne

Eşi ve 2 kızını kış günü evden atan doçentten skandal sözler: Sokakta kalın bana ne

Eşi ve 2 kızını kış günü evden atan doçentten skandal sözler: Sokakta kalın bana ne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Arman Usa:

zalimligin bu kadari adam olmamaktir, esini biraktim insan cocugunu sokaga atarmi

39
1
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Metin Yalcin:

3 kadını sokağa atacak kadar zalim biri doçent oluyorsa eğitim sistemimiz tepeden aşağı yanlış demektir ..

18
1
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F B:

Daha önce dogru muydu ki?

yanıt3
yanıt0
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