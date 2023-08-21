Esenyurt'ta kültür merkezinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir kültür merkezinde yangın çıktı. Alevlere müdahale etmesi için çok sayıda ekip bölgeye gönderilirken, gökyüzünü kaplayan dumanlar birçok noktadan görülüyor.

Esenyurt Kıraç Bölgesi'nde bulunan Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken dumanlar kilometrelerce öteden de görüldü.

YOĞUN DUMAN OLUŞTU

Anka Kuşu Sokak'ta bulunan Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Olay yerinden ilk fotoğraflar: