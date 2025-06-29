Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
İstanbul Esenyurt'ta boş bir arazide ceset bulundu. Cansız bedenin 2 gündür aranan C.D.'ye ait olduğu öğrenilirken, şahsın yakın zamanda borsada yüksek meblağda para kaybettiği ve bu sebeple bankadan 450 bin TL kredi çektiği iddia edildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide hareketsiz şekilde yatan bir kişi olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
TEK KURŞUNLA VURULMUŞ
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, arazide bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasında şahsın tek kurşunla vurulduğu belirlendi.
2 GÜNDÜR ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan C.D. isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. Cenaze, ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
BORSADA PARA BATIRDIĞI İDDİASI
Ekiplerin çalışmalarında, olay yerinde C.D.'nin cep telefonu, cüzdanı ve ölümüne sebep olabilecek herhangi bir silah bulunamadı. Hayatını kaybeden C.D.'nin yakın zamanda borsada yüksek meblağda para kaybettiği ve bu sebeple bankadan 450 bin TL kredi çektiği iddia edildi.