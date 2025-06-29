Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı

Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
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Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
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İstanbul Esenyurt'ta boş bir arazide ceset bulundu. Cansız bedenin 2 gündür aranan C.D.'ye ait olduğu öğrenilirken, şahsın yakın zamanda borsada yüksek meblağda para kaybettiği ve bu sebeple bankadan 450 bin TL kredi çektiği iddia edildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide hareketsiz şekilde yatan bir kişi olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta cesedi bulunan kişinin borsada para kaybettiği için kredi çektiği iddia edildi

TEK KURŞUNLA VURULMUŞ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, arazide bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasında şahsın tek kurşunla vurulduğu belirlendi.

Esenyurt'ta cesedi bulunan kişinin borsada para kaybettiği için kredi çektiği iddia edildi

2 GÜNDÜR ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan C.D. isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. Cenaze, ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Esenyurt'ta cesedi bulunan kişinin borsada para kaybettiği için kredi çektiği iddia edildi

BORSADA PARA BATIRDIĞI İDDİASI

Ekiplerin çalışmalarında, olay yerinde C.D.'nin cep telefonu, cüzdanı ve ölümüne sebep olabilecek herhangi bir silah bulunamadı. Hayatını kaybeden C.D.'nin yakın zamanda borsada yüksek meblağda para kaybettiği ve bu sebeple bankadan 450 bin TL kredi çektiği iddia edildi.

Esenyurt'ta cesedi bulunan kişinin borsada para kaybettiği için kredi çektiği iddia edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYiğido:

Tek kurşunla vurulmuşta silah nerde silah yoksa cinayettir

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