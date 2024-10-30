Üye Girişi
Haberler

Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabah saatlerinde evinde gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı. Yazıda, 2014 yılında İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yapan HDP milletvekilleirinin, sözde demokratik özerklik projesine katkı vermek isteyen akademisyenler arasında Ahmet Özer'in de ismini verdiği belirtildi.

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tutuklama talebiyle hazırlanan savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

AHMET ÖZER'İN SAVCILIĞA SEVK YAZISINA ULAŞILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in adliyedeki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında, savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

2014 YILINDA HDP'Lİ VEKİLLERİN ÖCALAN'LA YAPTIĞI GÖRÜŞME

Yazıda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan heyet arasında 2014 yılında yapılan bir görüşmede bazı akademisyenlerin sözde demokratik özerklik projesine katkı sunmak istediğini elebaşına ilettiği bilgisi yer aldı.

ÖCALAN'A AHMET ÖZER'İN İSMİNİ VERMİŞLER

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın heyete isim sorduğunda heyet tarafından "Mersin Üniversitesinden Ahmet Özer var." şeklinde cevap verildiği aktarılan yazıda, "Yine heyetin Abdullah Öcalan'a, Ahmet Özer'in bazı akademisyenlerin kendisine ulaştığı bilgisini aktardığını, bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni bir perspektif alamadıklarını ancak sizin kitaplarınıza yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiklerini söylediğini ilettikleri, Abdullah Öcalan'ın ise heyete bu durumun önemli olduğunu söyleyerek talimat verdiği tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

HTS KAYITLARINDA İKİ ADET SUÇ UNSURU

Yazıda, şüpheli Özer'e yönelik yapılan iletişim dinlemesi neticesindeki HTS kayıtları yer alırken, bu görüşmelerde iki adet suç unsuruna rastlandığı belirtildi. Görüşmenin içeriğinde bir kişinin Özer'i arayarak, M.K. isimli kişinin annesinin öldüğünü Özer'e haber verdiği bilgisi yer aldı. Özer'in de M.K'nin numarasını isteyerek parti içindeki konumunu sorduğu ifade edilen yazıda, telefondaki kişinin M.K'nin iki kardeşinin terör örgütünde faaliyet gösterdiğini, partinin bu kişiye değer verdiğini ve M.K'yi ziyaret etmesini Özer'den istediği aktarıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN KARDEŞİYLE GÖRÜŞMÜŞ

Yazıda, bunun üzerine şüpheli Özer'in M.K'yi arayarak, yerel seçimlerde kendisinin yardımına ihtiyacı olduğunu söylediğinin tespit edildiği kaydedildi. M.K. isimli kişiyle görüşmeye ilişkin diyalogların aktarıldığı savcılığın sevk yazısında, Özer'in bu kişiye yönelik "Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi." ifadesini kullandığı, bahsedilen kişilerden M.K'nin kardeşi Tahirhan Kaya'nın 2011'de Van polis evine dağ kadrosundan gelen emir ve talimatla eylem kararından önce patlayıcı maddelerle birlikte eylemi gerçekleştiremeden yakalandığı, yapılan yargılama sonucu 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve halen tutuklu olduğu belirtildi. Yazıda, M.K'nin diğer iki kardeşinin de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çeşitli hapis cezaları aldığı ifade edildi.

Belediye binasında yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildiği anlatılan yazıda, Özer'in savcılıktaki ifadesinde terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile irtibatı, terör örgütü mensuplarıyla telefon görüşmeleri ve yüksek miktarda para transferlerini hayatın olağan akışına uygun şekilde açıklayamadığı, hatırlamadığını beyan ettiği kaydedildi. Yazıda, Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Esenyurt Belediye Başkanı Esenyurt Belediyesi Abdullah Öcalan Ahmet Özer İmralı Terör Kck PKK

Terörden gözaltına alınan Ahmet Özer tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

 Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı! İşte gözaltındaki başkanın yerine gelen isim

 CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor

CHP'den olağanüstü "Ahmet Özer" kararı
Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 30 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Tottenham Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TV8.5 canlı izle! TOTTENHAM MANCHESTER CİTY TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! 30 Ekim TV8.5 CANLI 4K İZLE TRT Spor canlı izle! BENFİCA MAÇI CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cemil Emre Yavaş deprem tahmini nedir? Cemil Emre Yavaş İstanbul deprem tahmini ne? Manchester United Leicester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Manchester United Leicester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Esenyurt'a kayyum mu atandı? Oğuzhan Bingöl kimdir? Esenyurt Belediyesi kayyum Oğuzhan Bingöl hayatı ve biyografisi! Mainz Bayern Münih maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Mainz Bayern Münih maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cadılar Bayramı Halloween kutlama sözleri ve mesajları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.