Bekçilerle mahalleli arasında arbede! O anlar anbean kamerada - Haberler

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Bekçilerle mahalleli arasında arbede! O anlar anbean kamerada

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Esenler'de bekçiler ile şüphelenip kimlik sordukları mahalle sakinleri arasında arbede çıktı. Kameralar tarafından anbean kaydedilen olayda iki kişiye, "Kamu görevlisine kimlik veya adresle ilgili bilgi vermekten kaçınma" kapsamında bin 600'er lira para cezası kesildi.

Önceki gün Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda devriye gezen bekçiler, şüpheli bulup durdurdukları kişilerin kimliklerini kontrol etmek istedi. Durdurulan kişilerden ikisi, bekçilere kimliklerini göstermeye yanaşmadı. Bunun üzerine bekçiler ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Uzayan tartışma daha sonra arbedeye dönüştü.

İKİ KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Arbedenin sonlandırılmasının ardından iki kişiye, "Kamu görevlisine kimlik veya adresle ilgili bilgi vermekten kaçınma" kapsamında bin 600'er lira para cezası kesildi. Yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Esenler'de bekçilerle mahalleli arasında kimlik sorma arbedesi

Esenler'de bekçilerle mahalleli arasında kimlik sorma arbedesi

Esenler'de bekçilerle mahalleli arasında kimlik sorma arbedesi

Esenler'de bekçilerle mahalleli arasında kimlik sorma arbedesi

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Mahallesi, Arbede, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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