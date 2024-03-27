Entübe edilen Kadir İnanır'ın doktoru son durumunu anlattı: İletişim kurabiliyor, konuşmak için yorgun

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 24 Mart'ta sabah beyne pıhtı atması sonucu inme indiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

"MESAJLARA GÜLÜMSEYEREK CEVAP VERDİ"

74 yaşındaki Kadir İnanır, pazar günü sabah saatlerinde inme geçirmesi nedeniyle bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı. Bir operasyon geçiren İnanır, yoğun bakıma alındı ve entübe edilerek uyutuldu. Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi. İnanır'ın iletişim kurabildiğini de söyleyen Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kadir İnanır, 20 Kasım 2021'de de rahatsızlanmış ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İnanır, beyin damarında pıhtı attığının belirlenmesinin ardından yoğun bakıma alındıktan sonra ameliyat geçirmişti.