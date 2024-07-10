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İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi

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Kara para aklama suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat'ın iddianamesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Engin Polat'ın örgüt lideri, Dilan Polat'ın da örgüt yöneticisi olarak değerlendirildiği iddianamede çiftin 2017 yılından beri yasa dışı yollarla kazandıkları parayı lüks araçlar alarak akladığı, güzellik merkezlerini de paravan olarak kullandıkları tespit edildi. Çiftin 3 ayrı suçtan 40 yıla kadar hapisleri istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiasıyla 75 sayfalık iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianameden yeni detaylar ortaya çıktı. İddianamede, Engin Polat için örgüt lideri eşi Dilan Polat içinse örgüt yöneticisi değerlendirmesi yapıldı.

2017 YILINDAN İTİBAREN YASA DIŞI YOLLARLA PARA KAZANILDI

İddianamede, şüpheli Engin Polat'ın 2017 yılında dosya içerisindeki tespitlere göre yasal olmayan bir yoldan KKTC ülkesine gidip uluslararası yasa dışı bahis organizatörleri Derkan Başer ve Veysel Şahin ile kurduğu irtibat sonrası bu şahısların ekibine dahil olduğu, bir süre KKTC'de fiilen bu şahısların yasa dışı bahis organizasyonlarından müdür ve benzeri sıfatlarla çalıştığı, aradan geçen süreçte hızlı bir yükseliş gösterdiği ve kendini kabul ettirdiği, jasminbet isimli yasa dışı bahis sitesinin tamamen kendisine bırakıldığı, şüpheli Engin Polat'ın 2017 yılından itibaren yasa dışı yollardan kazanılacak para sayesinde zenginleşmeyi amaçlayan bir yapıyı kurmaya başladığı, Engin Polat'ın nihai hedefinin yasa dışı bahis organizasyonlarından kazanılan paraların kripto varlıklara çevrilmesini takiben kendine düşen payı alındıktan sonra yurt dışında bulunan Derkan Başer'e aktardığı kaydedildi.

İddianamenin detayları ortaya çıktı! Örgüt lideri Engin Polat ile örgüt yöneticisi Dilan Polat'ın 3 ayrı suçta 40 yıl hapisleri isteniyor

AMAÇLARINI PERDELEMEK İÇİN GÜZELİK MERKEZİ AÇTILAR

Hazırlanan iddianamede, yasal olmayan bir kaynak olarak bahis parasının kripto paralara çevrilerek sistem içerisinde tespiti ve kontrolü olmaksızın kripto cüzdanlar içerisinde aklanıp nakledilmesi, gerektiğinde şirketler arasında nakit yatırıp çekilmek suretiyle gezdirilmesi şeklinde kurulan perdeleme sistemi gereği bir bahis oyuncusunun yasa dışı bahis sitesinde eylemde bulunmak için yatırdığı paranın casus yazılımlar eliyle mail order sistemi vasıtasıyla şirketlere aktarıldığı ve takiben örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirilen çok sayıda nakit çekme-yatırma şeklindeki işlemlerle ve sahte faturalar ile para gönderimlerinin yapılmasıyla takibin imkansız kılınmasına gayret gösterildiği, bu nedenlerle soruşturma konusu şahıs ve şirketlerin profesyonel bir taktik ve organizasyon ile nihai amaçlarını perdelemek için güzellik ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren onlarca şirketi kurdukları kaydedildi.

İddianamenin detayları ortaya çıktı! Örgüt lideri Engin Polat ile örgüt yöneticisi Dilan Polat'ın 3 ayrı suçta 40 yıl hapisleri isteniyor

KARA PARAYI LÜKS ARAÇLARLA AKLAMAYI HEDEFLEDİLER

İddianamede, bir kısım yüksek tutarlı paranın da gerçek durumun ortaya çıkmaması amacıyla kripto cüzdanlar eliyle muhafaza edilip ilgilisine aktarıldığı ya da ihtiyaç halinde lüks yaşam içerisinde kullanıldığı, en sonunda Milda isimli şirkette aklamaya çalıştıkları, bu çerçevede miyonlar seviyesindeki paraları söz konusu şirketlerden nakit çektikleri, şirketler arasında gezdirdikleri ve Milda isimli şirkete nakit yatırarak bu şirket üzerinden alınacak taşınmaz ve lüks araçlar eliyle aklamayı hedefledikleri, haksız kazançların onlarca kez el değiştirip sanki gerçek bir ticari faaliyet varmış gibi gezdirildikten sonra kripto varlıklara çevirip kayıtsız hale getirilmesi eyleminin icra edildiği, suç örgütünün her bir aşamada özel olarak kendisine tanımlanan görevi icra eden üyesi aracılığıyla hareket ettiği ve eylemlerin yıllara yayılmış bir süreç içerisinde devamlılık arz eden bir yapı dahilinde suç işleme kararlılığıyla sürdürüldüğü kaydedildi.

İddianamenin detayları ortaya çıktı! Örgüt lideri Engin Polat ile örgüt yöneticisi Dilan Polat'ın 3 ayrı suçta 40 yıl hapisleri isteniyor

KARA PARAYI SİSTEM İÇERİSİNE SOKMAK İÇİN ÖRGÜT KURDULAR

İddianamede, Engin Polat'ın örgüt yöneticisi, Dilan Polat, Sıla Doğu, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün'ün örgüt üyesi, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 20 kişinin üye olarak yer aldığı suç örgütünün, büyük bir organizasyon halinde yasa dışı yollardan uhdeye geçirilecek "kara" parayı yasal sistem içerisine sokmak ve eritmek ile kripto cüzdanlar içerisinde saklayıp lüks yaşam dahilinde harcayıp kullanmak üzere kurulmuş olduğu ifade edildi.

40 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamenin detayları ortaya çıktı! Örgüt lideri Engin Polat ile örgüt yöneticisi Dilan Polat'ın 3 ayrı suçta 40 yıl hapisleri isteniyor

SERBEST BIRAKILAN ANNEANNE DE ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI

Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu ve Engin Polat'ın soruşturma çerçevesinde serbest bırakılan 74 yaşındaki anneannesinin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 36 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dilan Polat Engin Polat Suç Hukuk 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (26)

HABERCİ:

Tepeden tırnağa bir operasyon yapılsa boynu kalınlardan hapishanelerde yer kalmaz garibana

377
3
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mehmet adıgüzel:

agzına yüregine saglik

yanıt81
yanıt3
Evvab:

hani bunlar suçsuzdu. boş yere yatıyorlar dı

191
2
yanıtYanıtla
Musti40 :

haklısın çünki biz kara para aklamak TCde serbest sanıyorduk:)))))

yanıt104
yanıt4
osman Nat:

Neymiş Musticim öyle sanma ile bu işler olmuyor muş, develet zamanı gelince çöküyormuş değil mi? Sakın bulaşma bu işlere :)))

yanıt35
yanıt5
Musti40 :

Babamın adıda Osman saygı duyarım, ama gerçek şuki TCde marketlerden tut büyük bilindik şirketlere kadar hepimiz herkes kara para yapmakta ustayız yani vergiden kaçırmakta. önemli olan göze sokmamak yani: karda yürü izini belli etme;)

yanıt38
yanıt1
Şenol Tatma:

ULAN KİMSEDE DEMİYOR KARA PARA AKLAMA VARSA KARA PARA VARDIR KARA PARA PARA VARSA ARKASINDA TERÖR UYUŞTURUCU KADIN TİCARETİ ORGAN MAFYASI GİBİ DEV SUÇLAR VARDIR KİMİN LAN BU AKLANAN KARA PARA MİLLETİN ÖNÜNE BU ÇEKİRGELERİ KOYUP KOYUP DURUYORLAR YİNE ADALETİN ACİZLERE İŞLEDİĞİ BİR DAVA

93
9
yanıtYanıtla
Bozkurtlar Ulusun:

Bahis den kazanilan para diyor işte haberde, hala niye gizem yaratıyorsun

yanıt14
yanıt1
Leven Ergün:

HELLLLAAALLL

yanıt1
yanıt2
Melisa İlk:

Devlet baba affetmez...Herkesi kandırabilirsin ama devleti asla :))

64
25
yanıtYanıtla
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