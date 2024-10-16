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Endonezya'da kayalıklarda selfie çekerken dev dalgalara kapılan genç kayboldu

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Endonezya'nın Doğu Cava bölgesindeki Kedung Tumpang Plajı'nda 21 yaşındaki Rony Josua Simanjuntak adlı turist, selfie çekerken dev bir dalganın saldırısına uğradı. Olay anı kameralara yansırken, genç turistin denize sürüklendiği görüldü. Arkadaşları durumun ciddiyetini anlayamayıp gülerken, sonrasında Simanjuntak'ın açık denize sürüklendiğini fark edince dehşete düştüler. Olay, selfie çekmenin potansiyel tehlikeleri hakkında tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Endonezya'nın Doğu Cava bölgesindeki Kedung Tumpang Plajı'nda, 21 yaşındaki Rony Josua Simanjuntak adlı Turist, fotoğraf çekerken dev bir dalganın saldırısına uğradı. 13 Ekim'de meydana gelen olayda, Kuzey Sumatra'dan gelen genç, arkadaşlarıyla birlikte ıslak kayalıklar üzerinde poz verirken aniden gelen büyük bir dalga tarafından denize sürüklendi.

Olay anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, Simanjuntak'ın önce gülümseyerek kollarını açtığı, ardından dalganın çarpmasıyla kayalıklardan düştüğü görülüyor. Arkadaşları başta durumun ciddiyetini anlayamayıp gülerken, sonrasında Simanjuntak'ın açık denize sürüklendiğini fark edince dehşete düştüler.

Pucanglaban Polis Şefi Iptu Bambang Kurniawan, Simanjuntak'ın 15 üniversite arkadaşıyla plaja geldiğini belirtti. Dalgaların büyüklüğü nedeniyle arkadaşlarının yardım edemediğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmaları hemen başlatıldı. Üç ekip görevlendirildi: biri denizde lastik botlarla, diğer ikisi kayalıklar boyunca arama yapıyor. Engebeli arazi nedeniyle botlar, 8 km uzaklıktaki Sine Plajı'ndan denize indirildi.

Kedung Tumpang Plajı, etkileyici doğal kaya havuzları ve lagünleriyle ünlü. Ancak bu güzel manzara, özellikle yüksek gelgit zamanlarında tehlikeli olabiliyor. 2016'da da iki turist aynı plajda selfie çekerken dalgalara kapılmıştı.

Yetkililer, turistleri ve gençleri bu bölgede dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Suya yaklaşmamaları ve tehlikeli alanlarda fotoğraf çekmekten kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Bu olay, selfie çekmenin potansiyel tehlikeleri hakkında tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Avustralya'daki araştırmacılar, selfie çekmenin artık bir "halk sağlığı sorunu" haline geldiğini belirtiyor. Son 13 yılda dünya çapında yaklaşık 400 selfie kaynaklı kaza rapor edildi. Uzmanlar, sosyal medya uygulamalarının kullanıcıları tehlikeler konusunda uyarmasını öneriyor.

Endonezya'da kayalıklarda selfie çekerken dev dalgalara kapılan genç kayboldu

Endonezya'da kayalıklarda selfie çekerken dev dalgalara kapılan genç kayboldu

Endonezya'da kayalıklarda selfie çekerken dev dalgalara kapılan genç kayboldu

Endonezya'da kayalıklarda selfie çekerken dev dalgalara kapılan genç kayboldu
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Endonezya Güvenlik 3-sayfa turist Yaşam Dünya

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