Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği' için öldürdüm dedi ama birkaç gün yaptığı paylaşım tüyler ürpertti

Düzce'de dağ evinde yanmış halde cesedi bulunan Emre Başoğlu cinayetiyle ilgili tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı. Arkadaşı tarafından öldürülen Emre, eşcinsel ilişki istediği için katledilmiş.

İFADESİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olay, 29 Eylül'de, Kavakbıçkı köyü yakınlarındaki Koca Yayla'da meydana geldi. Dağ evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride yapılan incelemede Emre Başoğlu'nun yanmış cesedi bulundu. Olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Başoğlu ile yaylaya gittiği belirlenen arkadaşı Mehmet Ali Türken gözaltına alındı. Türken'in jandarmada verdiği ifadede, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

"BENİMLE CİNSEL İLİŞKİ İSTEDİ"

Türken'in ifadesinde, olay günü alkol almak için dağ evine gittiklerini ve Emre Başoğlu'nun kendisiyle cinsel ilişki kurmak istediğini, bunun üzerine yanında bulunan ruhsatsız silahla vurduğunu ve daha sonra evi yaktığını söylediği öğrenildi.

17 GÜN ÖNCEKİ PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI

Mehmet Ali Türken'in olaydan 17 gün önce sosyal medya hesabından, 'En güzel cinayetlerimi geçmişi öldürürken işledim. Bazıları katil dese de Rabb'im biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa' ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptığı, buna da 'Dışarıdan bakınca görünmese de içimde geçmişin yaraları var, bunun hesabı ağır olacak' notunu düştüğü tespit edildi. Türken, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.