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Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı

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Gaziantep'te emekli bir polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acil servisinde, yakınlarıyla telefon görüşmesi yaptıktan sonra yaşamına son verdi.

Korkunç olayın adresi Gaziantep'in İslahiye ilçesi oldu. Emekli polis memuru M.K. rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede tedavi olduktan sonra bekleme salonunda telefon görüşmesi yaptı. Ardından üzerindeki beylik tabancası ile kafasına ateş etti.

BEKLEME SALONUNDA YAKINLARIYLA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA CANINA KIYDI

Olay, akşam saatlerinde İslahiye Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru M.K., rahatsızlığı nedeniyle geldiği acil serviste tedavi olduktan sonra bekleme salonuna geçti. Salonda bir süre yakınlarıyla telefon görüşmesi yaptığı öne sürülen şahıs, daha sonrasında ise üzerindeki beylik tabancası ile kafasına ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay sonrası acildeki doktorların müdahalesine rağmen şahıs hayatını kaybetti. Cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emekli polis, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı

Emekli polis, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı

Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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