Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı

Emekli Albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımları sonrasında hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından Ordu Adliyesi'ne giderek teslim oldu.

Kararı öğrenmesinin ardından kendi isteğiyle adliyeye giden Özeller'in gözaltına alınmasına gerekçesinin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" olduğu belirtildi.

EMEKLİ ALBAY ÖZELLER TUTUKLANDI

Ordu Adliyesi'nde ifade veren Özeller tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Emekli Albay Özeller, hakimlik kararıyla tutuklandı.

AVUKATI GELİŞMEYİ DUYURDU

Özeller'in avukatı Doğukan Kozan da kararı X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kozan "Orkun Özeller, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Ancak onun için önemli olan Türk milletinin vicdanından yansıyan hükümdür" ifadelerini kullandı.

"TUTUKLANSAM DAHİ TÜRK MİLLETİ KAZANDI"

Öte yandan avukat Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özeller'in notunu paylaştı. Notta şu ifadeler yer aldı: "Tutuklansam bile biz kazandık, Türk milleti kazandı. Mutluyum."

İSMAİL SAYMAZ: ORDU'DA CEZAEVİNE KONACAK

Gelişmeyi X haberinden duyuran gazeteci İsmail Saymaz ise şu ifadeleri kullandı; "Emekli Albay Orkun Özeller, Ordu Adliyesi'nden SEGBİS yoluyla çıkarıldığı İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı. Özeller, Ordu'da cezaevine konacak."