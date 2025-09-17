Haberler

Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı

Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımları sonrası "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla bu sabah gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı. Özeller karar sonrasında avukatına "Tutuklansam bile biz kazandık, Türk milleti kazandı. Mutluyum" yazılı bir not bıraktı.

Emekli Albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımları sonrasında hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından Ordu Adliyesi'ne giderek teslim oldu.

Kararı öğrenmesinin ardından kendi isteğiyle adliyeye giden Özeller'in gözaltına alınmasına gerekçesinin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" olduğu belirtildi.

EMEKLİ ALBAY ÖZELLER TUTUKLANDI

Ordu Adliyesi'nde ifade veren Özeller tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Emekli Albay Özeller, hakimlik kararıyla tutuklandı.

AVUKATI GELİŞMEYİ DUYURDU

Özeller'in avukatı Doğukan Kozan da kararı X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kozan "Orkun Özeller, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Ancak onun için önemli olan Türk milletinin vicdanından yansıyan hükümdür" ifadelerini kullandı.

"TUTUKLANSAM DAHİ TÜRK MİLLETİ KAZANDI"

Öte yandan avukat Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özeller'in notunu paylaştı. Notta şu ifadeler yer aldı: "Tutuklansam bile biz kazandık, Türk milleti kazandı. Mutluyum."

İSMAİL SAYMAZ: ORDU'DA CEZAEVİNE KONACAK

Gelişmeyi X haberinden duyuran gazeteci İsmail Saymaz ise şu ifadeleri kullandı; "Emekli Albay Orkun Özeller, Ordu Adliyesi'nden SEGBİS yoluyla çıkarıldığı İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı. Özeller, Ordu'da cezaevine konacak."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yorumlar (13)

Haber YorumlarıCece Cece:

adalet olmazsa tutuklanir mhp dokunulmaz

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Acaba Turkiye Cumhuriyetinin Feto yanlisi olmayan Askerler mi tutuklaniyor veya Atatürk akilciligi ikelerine saygili, Cumhuriyet degerlerine sahip cikan Askerler Mi bertataf ediliyor...Eger sirf Atatürkcu diye tutuklaniyorsa, size yemin ederim Turkiye nin cekecegi var ..

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Sorun değil çağırırsınız Atatyı gelir kurtarır ülkeyi. Bu kadar heykeli boşamı yaptık. Nede olsa ilkelere saygılı bir milletiz kurtarır bizi

yanıt14
yanıt43
Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Haklısınız, bizim İngiliz Muhipleri Cemiyetini kuran Vahdettin’in heykellerini dikmemiz lazımdı. Bu İngilizler sayesinde Araplar Osmanlıya karşı ayaklanmıştı. Bizim son dünya padişahımız, halifemiz Vahdettin de o yüzden İngiliz Hayranları Cemiyetinin kurucularındandı. Allah size akıl vermiş de, sizin gibilere o akıl ağırlık yaptığından başınızda taşımıyorsunuz!

yanıt9
yanıt6
Haber YorumlarıSelman kaya:

muhalif herkesin tutuklanma ihtimali var tabiiki

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıSer_hat:

Eskiden halk olsun medya olsun siyasileri yerin dibine sokaklarda da siyasiler gülüp geçerdi hatırlayın plastik şovları falan.Şimdi ceza evi...

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Bu ülkede son 25 yıldır demokrasi fikir ve düşünce özgürlüğü 25 yıl geriye gitti

yanıt11
yanıt5
Haber Yorumlarısade vatandaş:

şahsen ben bağımsız demokratik laik Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olarak kin ve düşmanlığa felan tahrik mahrik mührik müflis olmadım söylediklerinden hiç rahatsız olmadım gayet memnun oldum ağzına sağlık

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
