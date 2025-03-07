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Elazığ'da bir dilencinin saatlik kazancı dudak uçuklattı

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Elazığ'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir dilencinin bir saatte 750 lira toplaması, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının ilk cuma namazında dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Elazığ'da bir dilencinin saatlik kazancı dudak uçuklattı

TEK TEK YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı.

Elazığ'da bir dilencinin saatlik kazancı dudak uçuklattı

1 SAATTE 750 LİRA TOPLAMIŞ

Ekipler tarafından toplanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü'ne getirilerek arama yapıldı. Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinde bir saatte topladığı 750lira çıktı. Ekipler dilencinin üzerinden çıkan parayı saydıktan sonra işlem yaparak el koydu. Dilencilere ise kabahatler kanunundan işlem yapıldığı bildirildi.

Elazığ'da bir dilencinin saatlik kazancı dudak uçuklattı

Elazığ'da bir dilencinin saatlik kazancı dudak uçuklattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

zabıtaları çorba parasına bağlasaydı zabıtalar ona bir şey yapmazdı.

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