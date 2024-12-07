Çarptığı çocuk canından oluyordu! Ehliyetsiz sürücüden küstah hareket

Antalya'nın Manavgat ilçesinde okul servisinden inen 11 yaşındaki öğrenci karşıdan karşıya geçerken plakasız bir motosikletin çarpmasıyla yaralandı. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü, ilk kez yediği cezanın makbuzuyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'nde yapay şelale istikametinden hastane istikametine seyir halindeki A.S.'nin kullandığı plakasız motosiklet, Yukarı Hisar Mahallesi Muhtarlığı önünde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmekte olan 11 yaşındaki F.B.'ye çarptı. Kazada yaralanan ilkokul öğrencisi, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SERVİS YOL ORTASINDA İNDİRDİ

Kazaya sebep olan okul servisinin F.B.'yi yolun kenarına yanaşmadan yol ortasında indirdiği, öğrencinin de tek başına servis aracının önünden geçtiği sırada motosiklet tarafından çarpıldığı bildirildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE PARA CEZASI

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosiklet sürücüsüne sürücü belgesinin olmaması nedeniyle 12 bin 977 TL, motosikletin plakasının olmamasından 10 bin 917 TL olmak üzere toplam 23 bin 894 TL para cezası uygulandı ve motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

CEZA MAKBUZUYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Kazanın ardından 23 bin 894 TL para cezası uygulanan A.S., bugüne kadar sürücü belgesi olmamasına rağmen hiç ceza yemediğini, ilk kez trafik cezası yediğini belirterek, olay yerine gelen arkadaşlarına ceza makbuzuyla gülerek poz verdi. Pişkin sürücünün çarptığı çocuk acı içinde kıvranırken fotoğraf çektirmesi tepki çekti.