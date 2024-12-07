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Çarptığı çocuk canından oluyordu! Ehliyetsiz sürücüden küstah hareket

Çarptığı çocuk canından oluyordu! Ehliyetsiz sürücüden küstah hareket
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Antalya'da ehliyetsiz sürücünün pişkin hareketi pes dedirtti. Okul servisinden inen 11 yaşındaki öğrenciye çarpıp yaralanmasına neden olan sürücü A.S.'ye ekipler tarafından ehliyetinin olmaması ve motosiklette plaka bulunmaması nedeniyle 23 bin 894 TL para cezası kesildi. İlk kez ceza yediğini ifade eden pişkin sürücünün çarptığı çocuk acı çekerken hatıra fotoğrafı çektirmesi tepki çekti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde okul servisinden inen 11 yaşındaki öğrenci karşıdan karşıya geçerken plakasız bir motosikletin çarpmasıyla yaralandı. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü, ilk kez yediği cezanın makbuzuyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'nde yapay şelale istikametinden hastane istikametine seyir halindeki A.S.'nin kullandığı plakasız motosiklet, Yukarı Hisar Mahallesi Muhtarlığı önünde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmekte olan 11 yaşındaki F.B.'ye çarptı. Kazada yaralanan ilkokul öğrencisi, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çarptığı çocuk canından oluyordu! Ehliyetsiz sürücüden küstah hareket

SERVİS YOL ORTASINDA İNDİRDİ

Kazaya sebep olan okul servisinin F.B.'yi yolun kenarına yanaşmadan yol ortasında indirdiği, öğrencinin de tek başına servis aracının önünden geçtiği sırada motosiklet tarafından çarpıldığı bildirildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE PARA CEZASI

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosiklet sürücüsüne sürücü belgesinin olmaması nedeniyle 12 bin 977 TL, motosikletin plakasının olmamasından 10 bin 917 TL olmak üzere toplam 23 bin 894 TL para cezası uygulandı ve motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

Çarptığı çocuk canından oluyordu! Ehliyetsiz sürücüden küstah hareket

CEZA MAKBUZUYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Kazanın ardından 23 bin 894 TL para cezası uygulanan A.S., bugüne kadar sürücü belgesi olmamasına rağmen hiç ceza yemediğini, ilk kez trafik cezası yediğini belirterek, olay yerine gelen arkadaşlarına ceza makbuzuyla gülerek poz verdi. Pişkin sürücünün çarptığı çocuk acı içinde kıvranırken fotoğraf çektirmesi tepki çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBükücü:

A. S. güzel isim kısaltması olmuş bu şahıs için

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