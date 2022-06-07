Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a makamında saldırı! Burnu kırıldı, operasyon geçirecek - Haberler

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Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a makamında saldırı! Burnu kırıldı, operasyon geçirecek

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, makamında ağırladığı vatandaşların taleplerini dinlemeye başladı. Arslan'ın taleplerini dinlediği bir vatandaş ise gerginlik yarattı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırıya uğrayan Arslan'ın burnu kırıldı. Saldırgan ise gözaltına alındı. Olayın ardından açıklamada bulunan Başkan Arslan, "Şikayetçiyiz, bu saldırı Hasan Arslan'ın şahsına değil, Edremit halkına makamda yapılmış bir saldırıdır" dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğle saatlerine doğru makamında vatandaşları kabul eden CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan M.T.'nin isteklerini dinlemeye başladı. Kısa sürede konuşma tartışmaya dönüştü ve M.T. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a kafa atarak saldırdı.

Makamında saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı'nın burnu kırıldı

Saldırı etraftakilerin müdahalesi ile sonlandırıldı. Başkan Selman Hasan Arslan hemen Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan muayenesinde burnunun kırıldığı ve yüzünün çeşitli yerlerinde ezikler ve yaralanmalar olduğu öğrenildi. Başkan Selman Hasan Arslan'ın yarın kırık burnu için bir operasyon geçireceği bildirildi.

Makamında saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı'nın burnu kırıldı

Hastanesinden Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Başkan Arslan burada ifade vererek M.T. hakkında şikayetçi oldu. M.T. ise olay sonrasında gözaltına alındı.

Makamında saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı'nın burnu kırıldı

Emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Selman Hasan Aslan, "Görevimiz gereği bir saldırıya uğradık makamımızda. Beş arkadaşımız ile birlikte iken. Böyle bir saldırıya uğradık. Kınıyoruz. Gerekli yasal işlemleri başlattık. Sağ olsunlar sayın valimize, sayın kaymakamımıza, emniyet müdürümüze tüm devletimiz bu işe sahiplendi. Gerekli işlemler yapıldı. Bildiğim kadarıyla sanık gözaltına alındı. Hukuki işlemleri devam ediyor. Şikayetçiyiz, bu saldırı Hasan Arslan'ın şahsına değil, Edremit haklına makamda yapılmış bir saldırıdır. Bununla ilgili gerekli işlemleri yapıyoruz. Şikayetimizi yaptık. İfademizi verdik. Raporumuzu aldık. Burnuma bir kafa darbesi aldım, az da olsa bir kırık da var. Yarın bir operasyon da geçireceğim" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan olay hakkında bilgi verdi. Arslan, "Baskıyla, zorbalıkla Edremit halkının mallarını peşkeş çekmeyiz. Yani. duruşumuz budur ve bu duruşumuzun üzerinde dik durduk" dedi.

Makamında saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı'nın burnu kırıldı

Makamında saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı'nın burnu kırıldı

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - 3. Sayfa

Edremit 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Güray Dilli :

Saldırı halka yapılmıştır deniyor da arkada kimse yok

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