Edirne'de taşan su seviyesi yer yer 2.5 metreye yükseldi: Mahsur kalan hayvanlar kurtarılıyor

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesinin artmasının ardından taşkın sahasında bulunan tarım alanları sular altında kaldı. Bölgedeki hayvanlar kurtarılıyor.

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesinin artmasıyla birlikte özellikle taşkın sahasında bulunan tarım alanları sular altında kalırken, mahsur kalan havyanlar da kurtarılıyor.

Su baskınları yalnızca ekili arazileri değil, bölgede küçükbaş hayvancılık yapan üreticileri de zor durumda bıraktı. Bosna köyü civarında su seviyesinin yer yer yaklaşık 2,5 metreye ulaşması, köye ulaşımı büyük ölçüde zorlaştırdı. Taşkın nedeniyle bazı evlerin çevresi tamamen suyla kaplanırken, hayvan ağıllarında bulunan küçükbaş hayvanlar ve köpekler de mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, yoğun ve koordineli bir çalışma yürüttü. Zaman zaman botlarla müdahale edilen operasyonlarda, mahsur kalan küçükbaş hayvanlar ve köpekler güvenli alanlara tahliye edildi. - EDİRNE

