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Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor

Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
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Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, hücum hattını güçlendirmek isteyen Manchester United'ın radarında. Manchester United teknik direktörü Michael Carrick'in Osimhen'i özellikle istediği, Galatasaray'ın ise yıldız golcü için 150 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisinin olduğu belirtildi.

  • Manchester United, teknik direktör Michael Carrick'in talebiyle Victor Osimhen'i transfer listesinin en üst sırasına koydu.
  • Galatasaray, 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Osimhen için 150 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
  • Osimhen, Galatasaray formasıyla 33 resmi maçta 22 gol ve 8 asist kaydetti.

Galatasaray forması altında sergilediği harika performansla taraftarların sevgilisi haline gelen ve her fırsatta "Burada çok mutluyum, Türkiye benim için bir cennet" diyerek bağlılığını dile getiren Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. 

MICHAEL CARRICK, OSIMHEN'İ İSTİYOR

İngiliz basınından TeamTalk'un haberine göre; Hücum hattını güçlendirmek isteyen Manchester United, transfer listesinin en tepesine Victor Osimhen'i yazdı. Takımın teknik patronu Michael Carrick'in, Nijeryalı yıldızın transfer edilmesini özellikle talep ettiği ve yönetime bu doğrultuda operasyonu hızlandırma talimatı verdiği öne sürüldü.

GALATASARAY 150 MİLYON EURO BEKLİYOR

Galatasaray yönetimi ise takımın en değerli parçalarından biri olan Osimhen konusunda oldukça kararlı bir duruş sergiliyor. Sezon başında 75 milyon Euro karşılığında kadroya katılan ve kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki dünya yıldızı için sarı-kırmızılıların kapıyı 150 milyon Euro civarında tarihi bir bonservis bedeliyle açacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla çıktığı 33 resmi karşılaşmada 22 gol atan Nijeryalı oyuncu, 8 golün de asistini yapmayı başardı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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