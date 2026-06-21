Haberler

4'te 4! Filenin Sultanları, Çin'i de devirdi

4'te 4! Filenin Sultanları, Çin'i de devirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Kadınlar VNL 2. etabında Çin'i 3-2 yendi. Milliler, ikinci etapta oynadığı 4 maçtan da galip ayrıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2’nci haftasının 4’üncü ve son karşılaşmasında Çin’i Ankara’da 3-2 mağlup etti. 

FİLENİN SULTANLARI YİNE KAZANDI VE 4'TE 4 YAPTI

Karşılaşmada; 1’inci set 25-21, 2’nci set 26-28, 3’üncü set 23-25, 4’üncü set 25-16, 5’inci set ise 15-12 sona erdi. Diğer yandan Filenin Sultanları, Ankara etabında çıktığı 4 maçın (Belçika,Fransa,Almanya,Çin) 4’ünü de kazanma başarısı gösterdi ve bu etapta toplamda 10 puan topladı. 

SIRADAKİ ETAP JAPONYA

Milli takım, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftası maçları için Japonya’ya gidecek ve ilk maçına 8 Temmuz 2026’da Polonya karşısında çıkacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

Trump'ın tehditleri gerilimi yükseltti! İran masayı terk etti
Çakarlı araçla yakalanan genç, 'Abim ağır ceza hakimi' dedi ama cezadan kaçamadı

Çakarlı araçla yakalandı, savunması pes dedirtti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOkan ilikli:

Birileri kızlara futbol oynamayıda bildiklerini sorabilir mi? Bir şey deneyeceğiz de

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ceza yersin' dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu

"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
İnterpol'ün aradığı firari, sahte kimlikle Kütahya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suçlu o ilimizde enselendi
Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena'nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi

Öksürük şikayetiyle gittiği klinikte yapılan iğne hayatını kararttı
Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş'a kararını iletti: Beni bekleyin

Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş'a kararını iletti: Beni bekleyin
Galatasaray'da yaz tatili uzadı: 6 milli yıldıza ekstra izin

Tatile çıkıyorlar: 6 yıldıza ekstra izin
Muş'ta iki köy arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 yaralı

İki köy arasında silahlı çatışma! Yaralılar var
'Kapalılar imha edilsin' diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı

"Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında savcılık harekete geçti