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Archie Brown'a 16 milyonluk teklif! Aziz Yıldırım düşünmeden yanıtladı

Archie Brown'a 16 milyonluk teklif! Aziz Yıldırım düşünmeden yanıtladı
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Archie Brown'a 16 milyon Euro'luk teklif yapıldı. Aziz Yıldırım ve ekibinin gelen teklifi reddettiği belirtildi.

Fenerbahçe’de performansıyla göz dolduran yıldız oyuncu Archie Brown için İngiliz kulüplerinin çılgın bir teklifle kapıyı çaldığı ortaya çıktı.

16 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Sarı-lacivertliler sezon başında kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu Archie Brown için İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan 16 milyon Euro'luk bir teklif aldı. 

DÜŞÜNÜLMEDEN REDDEDİLDİ

Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin bu teklifi yetersiz bularak hiç düşünmeden reddettiği, kulübün oyuncu için daha yüksek bir teklif beklediği aktarıldı.

OOSTERWOLDE'DEN 25 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

Sarı-lacivertli kurmaylar, Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'ye gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı. Bu doğrultuda yıldız ismin satışından en az 25 milyon euro bonservis geliri bekleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüneyli:

Bu teklifi reddettilerse FB futbol şubesi, işi bilmeyen ellere teslim edilmiş belli ki! Yahu Archie Brown dediğiniz adam koca bedenini kaldıramıyor,hız yok,düzgün orta yok,defansif özellik zaten facia!

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