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Cengiz Ünder'e sevindirici haber

Cengiz Ünder'e sevindirici haber
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Beşiktaş'tan dönen Cengiz Ünder'i yeni sezon hazırlık kampında değerlendireceği öne sürüldü.

  • Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye döndü ve teknik direktör İsmail Kartal, yeni sezonda yerli oyuncu kalitesini artırmak için ona bir şans daha tanımak istiyor.
  • Cengiz Ünder'in takımda kalıp kalmayacağı, yeni sezon hazırlık kampındaki fiziksel durumu ve performansına göre belirlenecek.
  • Cengiz Ünder, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak 29 resmi maçta 5 gol ve 4 asist yaptı.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş’ta kiralık olarak geçiren ancak siyah-beyazlı ekibin satın alma opsiyonunu devreye sokmamasıyla Fenerbahçe’ye dönen Cengiz Ünder’in geleceği belli oluyor. 

CENGİZ ÜNDER'E ŞANS TANINACAK

Sarı-lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki milli futbolcu için teknik direktör İsmail Kartal’dan sürpriz bir hamle geldi. Deneyimli çalıştırıcı, yeni sezonda uygulanacak olan 10+4 yabancı kuralını da göz önünde bulundurarak yerli oyuncu kalitesini artırmak amacıyla Cengiz Ünder’e bir şans daha tanımak istiyor.

GELECEĞİ KAMPTAKİ PERFORMANSINA BAĞLI

Fenerbahçe’nin yeni sezon hazırlık kampı kadrosuna dahil edilecek olan tecrübeli kanat oyuncusu, teknik heyet tarafından yakın mercek altına alınacak. İsmail Kartal'ın, milli futbolcunun kamptaki fiziksel durumu ve performansına göre takımda kalıp kalmayacağına dair son kararını vereceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasıyla 29 resmi karşılaşmada görev yapan Cengiz Ünder, siyah-beyazlı ekibe 5 gol ve 4 asistlik performansla toplamda 9 gollük bir katkı sağlamıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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