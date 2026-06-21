AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den net yanıt

Ankara'da gerçekleştirilecek AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı öncesinde kulisler hareketlendi. Bazı belediye başkanlarının AK Parti saflarına katılacağı yönündeki iddialar siyaset gündemine bomba gibi düşerken, bu isimler arasında anılan Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den jet hızında yalanlama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yapan Güngör, iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

"İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR"

Hakkında çıkan transfer dedikodularına sert tepki gösteren Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, siyasi çizgisinin değişmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hakkımda ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışıdır. Benim siyasi duruşum nettir. Sayın Mansur Yavaş'ın yanında, onun ortaya koyduğu belediyecilik anlayışının ve siyasi duruşun arkasında olmaya kararlılıkla devam edeceğim."

"KİMSE MANSUR YAVAŞ'I YALNIZLAŞTIRMA HESABI YAPMASIN"

Açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a olan bağlılığını ve desteğini net bir dille ilan eden Güngör, kendi ismi üzerinden siyasi oyunlar oynanmasına izin vermeyeceğini şu sözlerle dile getirdi:

"Hiç kimse benim üzerimden Sayın Mansur Yavaş'ı yalnızlaştırma hesabı yapmamalıdır. Bu hesapların ne bir parçası olurum ne de buna sessiz kalırım. Bizim önceliğimiz polemik değil hizmettir. Nallıhan'a, Ankara'ya ve vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz."