Edirne'de parasını alamayan işçi çatıdan atlamak istedi

Edirne'de merkez ilçeye bağlı Kocasinan Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçi M.I.'nın, uzun süredir maaşını alamadığı öğrenildi.

ÇATIYA ÇIKARAK İNTİHARA KALKIŞTI

Yaşanan duruma öfkelenen inşaat işçisi 3 katlı inşaatın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ ÇATIYA ÇIKTI

İtfaiye ekipleri şişme çadır kurarken, polis ekipleri de çatıya çıkarak inşaat işçisi M.I'yi ikna etmeye çalıştı. Polislerin yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonucu inşaat işçisi çatıdan indirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.