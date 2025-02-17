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Edirne'de parasını alamayan işçi çatıdan atlamak istedi

Edirne'de parasını alamayan işçi çatıdan atlamak istedi
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Edirne'de ücretini alamayınca çalıştığı inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan işçi polisin tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Edirne'de merkez ilçeye bağlı Kocasinan Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçi M.I.'nın, uzun süredir maaşını alamadığı öğrenildi.

Edirne'de parasını alamayan işçi çatıdan atlamak istedi

ÇATIYA ÇIKARAK İNTİHARA KALKIŞTI

Yaşanan duruma öfkelenen inşaat işçisi 3 katlı inşaatın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edirne'de parasını alamayan işçi çatıdan atlamak istedi

POLİS EKİPLERİ ÇATIYA ÇIKTI

İtfaiye ekipleri şişme çadır kurarken, polis ekipleri de çatıya çıkarak inşaat işçisi M.I'yi ikna etmeye çalıştı. Polislerin yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonucu inşaat işçisi çatıdan indirildi.

Edirne'de parasını alamayan işçi çatıdan atlamak istedi

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edirne'de parasını alamayan işçi çatıdan atlamak istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıibrahim Helvaci:

ulan bu bu aklı konuşanlar programındaki Emrahdan almadiysa ben hiç bir şey bilmiyorum

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Haber YorumlarıSer_hat:

Verin len adamın parasını.o adamların sırtından çuvalla para kazanıyorsunuz...

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