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Okul bahçesinde tabancayla oyun! 15 yaşındaki Duru, hayatını kaybetti

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Edirne'de bir okul bahçesinde toplanan arkadaş grubu kendi aralarında sohbet ediyordu. O sırada 17 yaşındaki bir erkek çocuğu, belindeki tabancayı çıkararak arkadaşlarına gösterdi. Silahın ateş almasıyla 15 yaşındaki Duru sol göğsünden vurularak yaralandı. Genç kız, hastanede hayatını kaybederken polis, dört kişiyi gözaltına aldı.

Edirne'de bir okulun bahçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğu 17 yaşında bir erkek çocuğu tarafından tabanca ile vurulması sonucu hayatını kaybetti.

KURŞUN SOL GÖĞSÜNDEN GİRDİ

Edirne'nin Fatih Mahallesi Gazi Osman Paşa Ortaokulu bahçesinde toplanan beş kişilik arkadaş grubu sohbet ederken, gruptan 17 yaşındaki çocuk, yanında getirdiği silahı çıkartarak arkadaşlarına gösterdi ve oynamaya başladı. Silahın ateş alması sonucu 15 yaşındaki Duru Pakarda, sol göğsünden yaralandı.

Okul bahçesinde tabancayla oyun! 15 yaşındaki Duru, hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Duru, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 15 yaşındaki Duru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, yaşları 15, 16, 17 ve 18 olan dört kişiyi gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Okul bahçesinde tabancayla oyun! 15 yaşındaki Duru, hayatını kaybettiDuru'yu öldüren 17 yaşındaki K.C.A.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa edirne Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Marko Apostolidis:

demek silah okul bahçesine kadar girdi..

35
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Murat Celik:

yaşı küçük 3 gün yatar 4 günü çıkar

24
0
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İbrahim Demirel:

15 yaşındaki kızın eğitimine önem vermesi gerek ama garip sekılde olmayacak şeylere önem veriyorlar.

19
1
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Emin Görmecikli:

bir daha ateş etmez

11
0
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Hakan Yildiz:

Silah Bakkalda mı satılıyor ula çoluk çocuk silahla ne işi var … bu sorun daha çok can alır

2
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