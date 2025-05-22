Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı

65 yaşındaki İngiliz turist Douglas Robert Brooks, Namibya'da yerel San kabilesi çocuklarına yönelik cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı.

Olaya ilişkin detaylar şok edici boyutta. Brooks, Pazar günü Grashoek yakınlarındaki Ju'/Hoansi Yaşayan Müzesi'nde gözaltına alındı. Polis kaynaklarına göre şüpheli, 33 çocuğa şeker teklif ederek onları çıplak fotoğraf çekimi ve uygunsuz temas için ikna etmeye çalıştı.

Savcılık, Brooks hakkında Namibya'nın 2015 tarihli Çocuk Koruma Yasası kapsamında 38 ayrı suçlama yöneltti. Bu suçlamalar arasında tecavüz, cinsel saldırı, insan ticareti, çocuk istismarı ve kişilik haklarını ihlal bulunuyor.

Brooks, 15 Mayıs'ta Namibya'ya giriş yapmış ve başkent Windhoek'tan altı saatlik yolculukla San kabilesinin yaşadığı bölgeye ulaşmıştı. Ziyaret ettiği müze, Alman-Namibyalı Yaşayan Kültür Vakfı tarafından San geleneklerini korumak amacıyla kurulmuş yedi kültür merkezinden biri.

Bu merkezler, ziyaretçilerin San halkının geleneksel avcılık teknikleri, ateş dansları ve el sanatlarını gözlemlemesine olanak sağlıyor. Ancak müze yönetimi, diş sağlığı hizmetlerinin bulunmaması nedeniyle turistlerin çocuklara şeker vermemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Namibya Çevre ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu iddialar çocuk koruma yasalarımızın ciddi ihlalidir. Turistlerin yerel çocukları istismar etmesi kesinlikle kabul edilemez. Namibya polisinin hızlı müdahalesini takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yargıç Abraham Abraham tarafından tutuklu yargılanmasına karar verilen Brooks, 19 Haziran'da mahkemeye çıkacak. Ana cezaevine nakledilip edilmeyeceği henüz belli değil.

San halkı, Güney Afrika'nın en eski yerli toplumu olarak kabul ediliyor. "Tık dili" olarak bilinen özel konuşma biçimleri ve üstün avcılık becerilerle tanınan San halkı, sömürge döneminde büyük zorluklarla karşılaştı. Namibya'daki 30.000 San'dan yaklaşık 2.000'i hala geleneksel yaşam tarzını sürdürüyor.

Bu olay, hassas kültürel bölgelerdeki turizm güvenliği konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.