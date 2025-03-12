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Kargo şirketi araçlarında özel bölmelerde tabanca ve uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 17 gözaltı

Kargo şirketi araçlarında özel bölmelerde tabanca ve uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 17 gözaltı
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Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen operasyonda kargo araçlarında 11 tabanca, 3 uzun namlulu silah ve 500 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır ve Batman'da polisin yaptığı operasyonda, kargo şirketi araçlarında özel bölmelerde 11 adet tabanca ve 3 adet uzun namlulu silah ele geçirildi. Olayla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il ve çevre illerdeki organize suç örgütlerine silah temin ederek suça aracılık eden ve silah kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda şahısların silah sevkiyatı yapacakları belirlendi. Bunun üzerine Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şahısların polise yakalanmamak ve dikkat çekmemek için kargo şirketi araçlarına yaptıkları özel bölümlerde zulalanmış 3 adet uzun namlulu tüfek, 11 adet tabanca ve 500 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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