Eski sevgilisini öldüren sanık: Pişmanım, en ağır şekilde cezalandırılmak istiyorum

Diyarbakır'da eski sevgilisi Meryem Sevim'i öldüren Musa Sevim, ilk duruşmada pişman olduğunu belirterek en ağır şekilde cezalandırılmak istediğini belirterek "Kaç el ateş ettim, bilmiyorum. Olaydan sonra Lice ilçesine kaçtım. Çadırda 1 gün kaldım. İnsan sevdiğine böyle yapamaz. En ağır şekilde cezalandırılmak istiyorum. Pişmanım, diyecek bir şeyim yok" dedi.

Diyarbakır'da eski sevgilisi Meryem Sevim'i (21), 9 kurşunla öldüren Musa Sevim (24), ilk duruşmada, "En ağır şekilde cezalandırılmak istiyorum. Pişmanım, diyecek bir şeyim yok. Allah, mekanını cennet etsin. 1,5 ay dağlarda aptal aptal gezdim. En son Meryem'in mezarına gidecektim" dedi.

Olay, 13 Kasım 2022'de Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Musa Sevim, eski sevgilisi Meryem Sevim'in bir kafede olduğunu öğrenip, adrese gitti. Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran Musa Sevim, Meryem'e peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden kadın kanlar içinde yere yığılırken, Musa Sevim olay yerinden kaçtı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Sevim, kurtarılamadı. Çalışma başlatan polis, Musa Sevim ile ona yardım ve yataklık eden Y.Ö., İ.Ç. ile suça sürüklenen çocuklar F.A. ile M.S.B.'yi gözaltına aldı. 5 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

UYUŞTURUCU KULLANMADIĞI OTOPSİ RAPORUNDA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Musa Sevim için ağırlaştırılmış müebbet istemi ile dava açıldı. İddianamedeki ifadesinde Sevim, olay gecesi Meryem Sevim'in uyuşturucunun etkisi ile kendisini tahrik ettiğini ileri sürdü. Meryem Sevim'in otopsi raporunda ise "Kanda uyuşturucu madde ve alkol bulunmadığı, ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası ve ekstremize kırıklarıyla beyin kanaması, beyin doku hasarı, büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Bu süreçte sanıklardan Y.Ö., İ.Ç. F.A. ve M.S.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ancak Y.Ö. başka bir suçtan yeniden tutuklandı.

"İNSAN SEVDİĞİNE BÖYLE YAPAMAZ"

Davanın ilk duruşması, dün görüldü. Duruşmaya tüm sanıklar ile Meryem Sevim'in aile avukatı Barış Yavuz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Rosa Kadın Derneği avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Musa Sevim, Meryem Sevim'in sosyal medyadan canlı yayın yaptığını, ardından kendisine mesaj attığını, bunun üzerine cinnet getirdiğini ileri sürdü. Sevim, "Kaç el ateş ettim, bilmiyorum. Olaydan sonra Lice ilçesine kaçtım. Çadırda 1 gün kaldım. İnsan sevdiğine böyle yapamaz. En ağır şekilde cezalandırılmak istiyorum. Pişmanım, diyecek bir şeyim yok. Allah, mekanını cennet etsin. 1,5 ay dağlarda aptal aptal gezdim. En son Meryem'in mezarına gidecektim. Olay günü, ihanetin affı olmaz gibi şeyler demedim" dedi. Duruşmada, olay günü kafede olan S.Y., A.A. ve Meryem Sevim'in arkadaşları S.S. ile B.Ö. de tanık olarak dinlendi.

AVUKATA SALDIRI GİRİŞİMİ, GAZETECİLERE TEPKİ

Avukat Barış Yavuz, Musa Sevim'in öldürülen Meryem'e gönderdiği videoyu duruşmada izletti. Bunu üzerine sanık Sevim, avukata hakaret edip, saldırmak istedi. Saldırı girişimi jandarma ekiplerince engellendi. Duruşmada Barış Yavuz'un savunması, sık sık Musa Sevim tarafından kesildi. Sanık Sevim, gazetecilere de tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Sürekli gazetecilerden bahsediyorsun. Bu, sana ne dert olmuş. Bırak yapılan haberleri de savunmana dön" dedi. Mahkeme heyeti, Musa Sevim'in tutukluluk halinin devamına, kafe çevresindeki kameraların detaylı incelenmesine ve diğer eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı 7 Şubat 2024'e erteledi.