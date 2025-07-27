Diyanette 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Başsavcılık harekete geçti

Diyanette 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Başsavcılık harekete geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyanette 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Başsavcılık harekete geçti
Haber Videosu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi hakkındaki 270 bin dolarlık rüşvet iddialarına ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sosyal medya platformu X'te dolaşıma giren bir görüntüde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan bir kişinin 270 bin dolar (Yaklaşık 11 milyon TL) rüşvet aldığı anların yer aldığı iddia edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi hakkındaki iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı

"KAYDEDİYOR MUSUN?"

Söz konusu görüntüde şahsın, "Kaydediyor musun?" diye sorduğu, olayı kameraya alan kişinin ise "Kayıt yok, sen niye panikledin? Korkulacak bir şey yok ki." şeklinde cevap verdiği görüldü. Şahsın, aldığı yanıt üzerine "Panikleme değil, bir şey yok" dediği de duyuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi hakkındaki iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı

DİYANET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Diyanet İşleri Başkanlığı, dolaşıma giren görüntüler üzerine harekete geçerek olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi hakkındaki iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı

BİR SORUŞTURMA DA BAŞSAVCILIKTAN

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Bahçeli'den YPG/PYD'ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir

Bahçeli atılan imzayı hatırlatıp sert çıktı: Bu çirkefliktir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük 5 gündür yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada

5 gündür yanan kentimizde yerleşim yerleri bir bir boşaltılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.