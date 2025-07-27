Diyanette 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Başsavcılık harekete geçti

Sosyal medya platformu X'te dolaşıma giren bir görüntüde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan bir kişinin 270 bin dolar (Yaklaşık 11 milyon TL) rüşvet aldığı anların yer aldığı iddia edildi.

"KAYDEDİYOR MUSUN?"

Söz konusu görüntüde şahsın, "Kaydediyor musun?" diye sorduğu, olayı kameraya alan kişinin ise "Kayıt yok, sen niye panikledin? Korkulacak bir şey yok ki." şeklinde cevap verdiği görüldü. Şahsın, aldığı yanıt üzerine "Panikleme değil, bir şey yok" dediği de duyuldu.

DİYANET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Diyanet İşleri Başkanlığı, dolaşıma giren görüntüler üzerine harekete geçerek olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir." ifadelerine yer verildi.

BİR SORUŞTURMA DA BAŞSAVCILIKTAN

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."