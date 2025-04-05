Dilencinin üzerinden çıkan parayı 8 zabıta 1 saatte zor saydı

Eskişehir'de dilenciliğin önlenmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. O çalışmaların birini gerçekleştiren Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Cadedesi'nde dilenen H.N. isimli şahsı yakaladı. Şahsın üst aramasında, dilencilikten elde ettiği bir miktar para ele geçirilip muhafaza altına alındı.

KAZANDIKLARI PARAYI ÇÖP POŞETİNİN İÇİNE DOLDURUP ÇARŞAFLA KAPATMIŞLAR

H.N.'yi almak için araçla gelen S.A ve T.A. şahıslar da şüphe üzerine yakalandı. H.N.'yi dilendirdiğinden şüphelenilen şahısların, dilencilikten kazandıkları parayı çöp poşetinin içine doldurduğu, üzerini ise dikkat çekmemesi için çarşafla kapattığı belirlendi.

PARALARI 8 ZABITA GÖREVLİSİ 1 SAATTE SAYDI

Poşet içindeki dilencilik geliri para, 8 zabıta görevlisince 1 saatte sayıldı. Şahısların üzerinden çıkan paranın toplamda 42 bin 32 TL olduğu belirlendi. Türk lirasının yanı sıra 24 Euro ve 11 dolar olarak da üzerlerinden döviz ele geçirilen şahıslara işlem yapıldı. Dövizin güncel kurdan TL'ye dönüştürülmesinin ardından kamuya aktarılacağı öğrenildi.

"PARALAR UZAYDAN GELMİŞ. BEN DE UZAYDAN GELDİM"

Muhabirin uzattığı mikrofona saldıran 56 yaşındaki dilencilik şüphelisi H.N., "Ben dilenmedim. Bu paralar benim üzerimden çıkmadı. Paralar uzaydan gelmiş. Ben de buraya uzaydan geldim. Jüpiter ile Medine arasında yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

"MİKROFONU KAFANDA KIRARIM"

Aynı zamanda muhabiri tehdit etmekten de geri kalmayan H.N., "O mikrofonu alırım kafanda kırarım. Basın özgürlüğü var diye ona sığınma" dedi.