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Dilan Polat'ın evindeki Özbekistanlılar gözaltına alındı

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Dilan Polat'ın Özbekistan uyruklu bir çalışanının tutuklanan Dilan Polat'ın evine yerleştirdiği iddia edilen Özbekistanlı iki akrabası gözaltına alındı.

DİLAN POLAT'IN EVİNDEKİ ÖZBEKİSTANLILAR GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL, - DİLAN Polat'ın Özbekistan uyruklu bir çalışanının tutuklanan Dilan Polat'ın evine yerleştirdiği iddia edilen Özbekistanlı iki akrabası gözaltına alındı.

Dilan Polat'ın Şule isimli Özbekistanlı çalışanının cezaevine giren Dilan Polat'ın evine Özbekistan'dan gelen iki akrabasını yerleştirdiği iddiaları üzerine polis, çalışma başlattı. Eve giden polis ekipleri, Shaklo K. ve Nargiza K. isimli iki kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde, Shaklo K.'nın ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan iki kişinin gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dilan Polat Özbekistan Tutuklama Suç Göçmenler 3. Sayfa Güncel Haberler

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