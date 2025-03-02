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Paylaşımlar peş peşe geldi! Dilan Polat ile Engin Polat boşanıyor mu?

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"Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan gözaltına alınıp ifadesi sonrası serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu. Polat, şoke eden açıklamaları ile takipçilerini şaşkına çevirirken eşi Engin Polat'tan da açıklama gecikmedi. Engin Polat, "Biz bir aileyiz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından paylaştığı video nedeniyle Dilan Polat ile eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Dilan Polat ile Engin Polat ayrılıyor

DİLAN POLAT İLE ENGİN POLAT AYRILIYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Polat çifti için yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Engin Polat ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu.

Dilan Polat ile Engin Polat ayrılıyor

"BİZ BİR ARADA ZARAR ZİYANIZ"

Dilan Polat, "Biz bir arada zarar ziyanız. olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum uzaklaşmak istiyorum herkesten her şeyden yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat ile Engin Polat ayrılıyor

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATACAK

Paylaşımında sosyal medya hesaplarını kapatacağını da dile getiren Polat, sözlerine şu şekilde devam etti: "Kimseye farkında olmadan zarar vermek istemiyorum, sadece uzaklaşmak istiyorum. Her şeyimi elimden aldınız: Yaşama sevincimi, heveslerimi, her şeyimi"

Dilan Polat ile Engin Polat ayrılıyor

ENGİN POLAT'TAN JET AÇIKLAMA: BİZ BİR AİLEYİZ

Engin Polat da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Yaşanan durumlardan dolayı eşim çok etkilendi, bizlere zarar verdiğini düşünerek yazdığı şeylerdi. Biz bir aileyiz ve birbirimize her koşulda sıkıca bağlıyız. Ben ve eşim bir süre buralarda olamayacağız" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat ile Engin Polat ayrılıyor

Paylaşımlar peş peşe geldi! Dilan Polat ile Engin Polat boşanıyor mu?
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

İlk seçim öncesi bir umre yapıp fotoğraf paylaşırlar, AKP milletvekili adayı olur birisi. Herşey Reis için...

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Haber YorumlarıMurat DOĞAN:

adamın hayatının içine ettin paylaşımlarınla şimdide haklıymış gibi yollarını ayırıyorsun az titoklarlarda istegram da paylaşım yapsaydın

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

akepe ve murltleri

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Haber YorumlarıASar Gnc:

senin Karin ruh hastasi malesef. babasi annesini öldürdügünde psikolojisi gitmis kadinin. ilaclarla bukadar akilli olabiliyor

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