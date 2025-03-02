Paylaşımlar peş peşe geldi! Dilan Polat ile Engin Polat boşanıyor mu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından paylaştığı video nedeniyle Dilan Polat ile eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

DİLAN POLAT İLE ENGİN POLAT AYRILIYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Polat çifti için yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Engin Polat ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu.

"BİZ BİR ARADA ZARAR ZİYANIZ"

Dilan Polat, "Biz bir arada zarar ziyanız. olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum uzaklaşmak istiyorum herkesten her şeyden yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATACAK

Paylaşımında sosyal medya hesaplarını kapatacağını da dile getiren Polat, sözlerine şu şekilde devam etti: "Kimseye farkında olmadan zarar vermek istemiyorum, sadece uzaklaşmak istiyorum. Her şeyimi elimden aldınız: Yaşama sevincimi, heveslerimi, her şeyimi"

ENGİN POLAT'TAN JET AÇIKLAMA: BİZ BİR AİLEYİZ

Engin Polat da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Yaşanan durumlardan dolayı eşim çok etkilendi, bizlere zarar verdiğini düşünerek yazdığı şeylerdi. Biz bir aileyiz ve birbirimize her koşulda sıkıca bağlıyız. Ben ve eşim bir süre buralarda olamayacağız" ifadelerini kullandı.