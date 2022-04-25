Yardım etmek yerine devrilen tırdaki bayram şekerleri ve çikolataları yağmaladılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yardım etmek yerine devrilen tırdaki bayram şekerleri ve çikolataları yağmaladılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Şanlıurfa'da devrilen tırdan yol kenarına saçılan bayram şekerleri ile çikolatalar, yoldan geçenler tarafından yağmalandı. Tır içerisinde sıkışan sürücüye yardım etmek yerine dökülen malzemelerin yağmalanması tepkiye neden oldu.

Önceki gün Şanlıurfa'nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü (TİGEM) Beyazkule ile Aslanbaba mevkisi arasında yaşanan olayda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bayram şekeri ve çikolata yüklü tır şarampole devrildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazada araçta sıkışan sürücü olayı gören TİGEM çalışanları tarafından çıkartıldı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkeze sevk edildi.

ÇİKOLATALARI YAĞMALADILAR

Devrilmenin etkisiyle şeker ve çikolata paketleri yol kenarındaki araziye saçıldı. Tırın devrildiğini görenler, yardıma gitmek yerine etrafa saçılan şeker ve çikolataları toplamaya başladı. Kısa sürede olay yerine çok sayıda araç ile vatandaş geldi. Vatandaşlar jandarma ekipleri gelmeden önce yerdeki şeker ve çikolataları toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde büyük küçük demeden herkesin şeker ve çikolataları yağmaladığı gözlendi. Arazideki şeker ve çikolataları toplayan vatandaşlar, araçlarının içerisini doldurup evlerine götürdü. Sosyal medyada paylaşılan yağma görüntüleri diğer vatandaşların ise tepkisini çekti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İşte yağma anından kareler;

Devrilen tırdaki bayram şekerleri ile çikolatalar yağmalandı

Devrilen tırdaki bayram şekerleri ile çikolatalar yağmalandı

Devrilen tırdaki bayram şekerleri ile çikolatalar yağmalandı

Devrilen tırdaki bayram şekerleri ile çikolatalar yağmalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Viranşehir, Şanlıurfa, Tragger, Bayram, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (11)

Gökhan Namkulu:

Hani Avrupa bizi kiskaniyordu.iste fakirlik işte le passe orda Urfa burda.ulan fakir ülkeyiz fakirrrrrr

Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
Hek Tor:

Hadi edepsizliği bir kenara attık, tek kelimeyle hırsızlık... Çıksan bu milletin karşısına ve sorsan ''Lan yapmayın siz gavur musunuz?'' diye, utanmadan kızarmadan vallahi ''Elhamdülillah müslümanız'' derler.

Cevap Yaz 4 24 Yayından Kaldır
ferfer:

tok evin aç kedileri halbuki yediğiniz önünde yemediğiniz arkanızda ekonomisi uçan bir ülkede bu görüntüler vicdanımı kanattı:)))

Cevap Yaz 9 12 Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title