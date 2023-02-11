Depremin merkez üssü felaketin 6'ncı gününde havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili derinden etkileyen deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm illerde çöken binalarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler ilk andan itibaren yoğun çaba harcadı.

BÜYÜK YIKIM GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Çalışmaların halen aralıksız devam ettiği illerden depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum ise havadan görüntülendi. Dron ile binaların enkazlarının yer adlığı görüntüler şehrin yaşadığı büyük yıkımı gözler önüne serdi.

EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Bir çok yeri toz bulutu kaplarken, 6'ncı günde de herkese umut olacak bir ses için ekipler çalışmasına devam ediyor.

İşte kentteki son durum;