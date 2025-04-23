Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi

İstanbul ardı ardına yaşanan depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre megakentte en büyüğü 6.2 olmak üzere toplam 51 sarsıntı meydana geldi.

DEPREME SAÇ TIRAŞI YAPTIĞI SIRADA YAKALANDI

Deprem Düzce'de de hissedildi. Cedidiye Mahallesi'nde berberlik yapan Fatih Konur da depreme bir müşterisine saç tıraşı yaptığı sırada yakalandı. Deprem nedeniyle panik yaşayan Konur ve müşterisi dışarıya kaçtı.

YARIM KALAN TIRAŞI DIŞARIDA BİTİRDİ

Fatih Konur, müşterisinin yarım kalan tıraşını sokakta tamamladı. Konur, "Başımız dönecek şekilde sallandık, yarım kalan tıraşımıza dışarıda devam ediyoruz" dedi.