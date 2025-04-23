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Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi

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Marmara Denizi'nde İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Düzce'de de hissedildi. Berber Fatih Konur, deprem nedeniyle müşterisinin yarım kalan saç tıraşını sokakta yaptı.

İstanbul ardı ardına yaşanan depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre megakentte en büyüğü 6.2 olmak üzere toplam 51 sarsıntı meydana geldi.

Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi

DEPREME SAÇ TIRAŞI YAPTIĞI SIRADA YAKALANDI

Deprem Düzce'de de hissedildi. Cedidiye Mahallesi'nde berberlik yapan Fatih Konur da depreme bir müşterisine saç tıraşı yaptığı sırada yakalandı. Deprem nedeniyle panik yaşayan Konur ve müşterisi dışarıya kaçtı.

Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi

YARIM KALAN TIRAŞI DIŞARIDA BİTİRDİ

Fatih Konur, müşterisinin yarım kalan tıraşını sokakta tamamladı. Konur, "Başımız dönecek şekilde sallandık, yarım kalan tıraşımıza dışarıda devam ediyoruz" dedi.

Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi

Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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