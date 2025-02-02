Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin binada mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 katlı apartmandan alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin binada mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.
7 KATLI APARTMANDA YANGIN
Asmalı Evler Mahallesi Mender Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir rezidansta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
MAHSUR KALANLAR VAR
Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye ediliyor.
İşte yangından ilk fotoğraflar: