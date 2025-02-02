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Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var

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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin binada mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 katlı apartmandan alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin binada mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.

Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var

7 KATLI APARTMANDA YANGIN

Asmalı Evler Mahallesi Mender Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir rezidansta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var

MAHSUR KALANLAR VAR

Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye ediliyor.

Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var

İşte yangından ilk fotoğraflar:

Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var

Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var

Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var

Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var

Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var

Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var

Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıcumali inan:

Akp yapmıştır. Haftaya konser varmış kanka gidekte kafa sallayak. Her şeyi çok güzel yapıyo eko bize !

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Ben dedim size , GUDUMSUZLAR bunlar . Lan burnumuz moktan kurtulmuyor . Bela üstüne bela . Kuşun mu döktürsek , ya da adak mı adasak (?)

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