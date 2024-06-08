Üye Girişi
Haberler

24 yaşındaki Sedeften nasıl kurtulduklarını anlattı! Denizden çıkan cesette sis perdesi aralanıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, halıya sarılıp, dambılla bağlandıktan sonra denize atılmış halde bulduğu, 24 yaşındaki Sedef Güler cinayetiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Fırat B.'nin, Sedef Güler'in cesedini evden alıp köprüden kişi olduğu belirlenirken şüpheli, ifadesinde "Arkadaşım beni aradı. Eve gittiğimde kız ölmüştü. Cesetten kurtulmak için plan yaptık. Nalburdan zincir alıp cesede sardık. Sonra otomobille götürüp köprüden aşağı attık" dedi.

İstanbul Büyükçekmece'de halıya sarılı haldeki cesedi denizden çıkartılan 24 yaşındaki Sedef Güler cinayeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alırken cinayetin firari şüphelisi olarak aranan Yavuz G.'nin uyuşturucu kullanmak suçundan çok sayıda kaydı ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Cinayetin işlendiği evi belirleyen ekipler adreste detaylı arama yaparak delil topladı.

HALIYA VE ZİNCİRE SARILMIŞ HALDE BULUNMUŞTU

Büyükçekmece'de önceki gün denizde balıkçılar tarafından halıya sarılmış kadın cesedi bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının cesedinin ayrıca bir zincirle sarıldığını ve ağırlık yapması için 10 kilogramlık bir ağırlık takıldığını tespit etmişti. Elleri ve ayakları bağlı olan cesedin yüzünün de tanınmaz halde olduğu belirlenmişti.

Denizden çıkan sır cinayet adım adım çözülüyor! 24 yaşındaki Sedef'in cesedinden nasıl kurtulduklarını anlattı

CESEDİN KİMLİĞİ PARMAK İZİNDEN TEŞHİS EDİLDİ

Polis yaptığı inceleme sonucu 20-30 yaşında olduğu düşünülen ve yeni öldürüldüğü tespit edilen cesedin parmak izi kayıtlarından Sedef Güler adlı genç kadına ait olduğunu tespit etmişti. Bu gelişme üzerine Sedef Güler'in cep telefonu kayıtlarından genç kadınla son görüşen kişiler tespit edildi. Çevrede bulunan tüm güvenlik kameraları da inceleme altına alındı.

Denizden çıkan sır cinayet adım adım çözülüyor! 24 yaşındaki Sedef'in cesedinden nasıl kurtulduklarını anlattı

TESPİT EDİLEN 3 KİŞİDEN 2'Sİ GÖZALTINDA

Polis yaptığı çalışmalar sonucu olayla ilgili olarak 3 kişinin kimliğini tespit etti. İlk önce genç kadınla sosyal medya üzerinden son olarak konuşan O.Ö. adlı kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli olayla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Denizden çıkan sır cinayet adım adım çözülüyor! 24 yaşındaki Sedef'in cesedinden nasıl kurtulduklarını anlattı

CESEDİ ATTIKLARI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Daha sonra çevrede yapılan güvenlik kamera incelemesinde bir otomobilin Büyükçekmece köprüsü üzerine gelerek kısa süre durduğu ve araçtan bir şeyler atıldığı görüldü. Bu gelişme üzerine otomobilin plakası tespit edildi. Otomobilin Yavuz G. adlı kişi tarafından kullandığı belirlendi. İstihbarat çalışması sonucu olay sırasında araçta Fırat B. adlı şüphelinin de olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Denizden çıkan sır cinayet adım adım çözülüyor! 24 yaşındaki Sedef'in cesedinden nasıl kurtulduklarını anlattı

GENÇ KIZIN KATLEDİLDİĞİ EV BULUNDU

Polis, Fırat B.'yi Beylikdüzü'nde oturduğu kiralık evde gözaltına aldı. Yapılan incelemede cinayetin bu evde işlendiği tespit edildi. Polis evde yaptığı incelemede boğularak öldürüldüğünü değerlendirdiği Sedef Güler'i, öldürmekte kullanılmış olabilecek kaşkol, eşarp ve ip gibi eşyalara el koydu. Bu deliller incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

Denizden çıkan sır cinayet adım adım çözülüyor! 24 yaşındaki Sedef'in cesedinden nasıl kurtulduklarını anlattı

SEDEF'İN CESEDİNE NELER YAPTIKLARINI TEK TEK ANLATTI

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan ilk sorgusunda olayı anlatan Fırat B. olay sırasında kendi evinde olmadığını arkadaşının telefonu üzerine eve gittiğini söyleyerek "Ben gittiğimde kız ölmüştü. Cesetten nasıl kurtulacağımızı konuşarak plan yaptık. Nalburdan zincir aldık. Cesedi battaniyeye koyup, üzerine ağırlık yapması için zincir sardık. Evde bulduğumuz bir dambılı da zincire bağladık. Sonra otomobile koyarak gidip köprüden aşağı attık" dedi.

FİRARİ ŞÜPHELİNİN 8 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Polis, cesedin taşındığı otomobilin bulunduğunu, incelemenin sürdüğünü belirterek olayın firarisi olarak aranan Yavuz G.'nin uyuşturucu kullanmak suçundan çok sayıda polis geliş kaydı olduğunu ayrıca hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için operasyonların sürdüğü öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, gözaltındaki şüphelilerle ilgili savcılıktan ek gözetim izni alındığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Hukuk 3.Sayfa Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda en zor dönem bitti, artık düşüş göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda en zor dönem bitti, artık düşüş göreceğiz

 DEM Partili Saliha Aydeniz'den Meclis'te skandal sözler: Kürdistan'da işgalcisiniz

DEM Partili Saliha Aydeniz'den Meclis'te skandal sözler: Kürdistan'da işgalcisiniz

 YKS'de görülmemiş olay! 1 saat okulun önünde bekleyen genç, sınava geç kaldı

YKS'de görülmemiş olay! 1 saat okulun önünde bekleyen genç, sınava geç kaldı

 Seçime saatler kala Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı

Seçime saatler kala Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı
500

Yorumlar (2)

Hayrullah Karakuş:

Bu insanların önce ailelerinden başlamak lazım. Nasıl yetiştirdiler böyle cani inşafsız olmamaları için gereken tedbirleri almadılar mı Bu insanları asmaktan başka çare yok. Caydırıcı cezalar yok yok yok

5
1
yanıtYanıtla
İDO BEY:

Kısasta hayat vardır islamın emrettiği gibi yaşasak bunların hiç birini yaşamayacağız.

yanıt0
yanıt0
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title