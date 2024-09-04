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Defineciler FETÖ'nün hazinesini arıyor! 6 milyon dolar ve 6 kilo altın iddiasıyla mezarlığı didik didik ettiler

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Yalova Şehir Mezarlığı'na dadanan defineciler, iddiaya göre FETÖ'nün 6 milyon dolar ve 6 kilo altınını didik didik arıyor. Geçtiğimiz aylarda 2 kez daha mezarlıkta kazı yapan şahıslar, bugün bir mezarda daha gömü aradı. Olayla ilgili E.A. gözaltına alındı.

Yaklaşık 3 ay önce Yalova Şehir Mezarlığı'na gelen ve bir mezarı kazan definecileri fark eden görevliler durumu polise bildirdi. Olayla ilgili 4 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler daha sonra olayla ilgili konuşmazken çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmışlardı. 2 ay önce de yine bir mezar kazılmış ve burada da 2 kişi gözaltına alınmıştı. Sonrasında bu şahıslar da adli kontrolle serbest kalmıştı.

Defineciler FETÖ'nün hazinesini arıyor! 6 milyon ve 6 kilo altın iddiasıyla mezarlığı didik didik ettiler

BEYKOZ BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞIYORLAR İDDİASI

Mezarlıkta gömü arayanlara bir yenisi daha bugün eklendi. Mezarlığa 34 plakalı bir araçla gelen şahıs mezarlıkta bulunan bir mezarı kazmaya başladı. Durumu fark eden görevliler polise haber verdi. Polis olayla ilgili şüpheli E.A.'yı gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor. Öte yandan, bugüne kadar olayla ilgili kazı yapan şahısların İstanbul Beykoz Belediyesi'nde çalıştıkları ileri sürüldü.

Defineciler FETÖ'nün hazinesini arıyor! 6 milyon ve 6 kilo altın iddiasıyla mezarlığı didik didik ettiler

"MEZARDA GÖMÜLÜ 6 MİLYON DOLAR VE 6 KİLO ALTINI ARIYORLAR"

Olayla ilgili yakalanan şahıslar bugüne kadar yaptıkları kazıların nedenini açıklamazken, iddiaya göre, Yalova Şehir Mezarlığı'nda bir mezara 6 milyon dolar ve 6 kilo altın gömüldüğü söylentileri ağızdan ağza dolaştı. İddiaya göre, Azeri bir iş adamına ait altın ve paralara FETÖ'nün çöktüğü ve bu parayı Yalova'daki bir mezarlıkta sakladığı ileri sürüldü. Bunu duyan kişiler ise Yalova Şehir Mezarlığı'na gelerek FETÖ'nün kayıp hazinesini aramaya başladı. Yan yana duran mezarları 3 ayda farklı tarihlerde para ve altınlara ulaşmaya çalışmak için kazan şüphelilerin bu bilgiyi nereden aldıkları ise merak konusu oldu.

Defineciler FETÖ'nün hazinesini arıyor! 6 milyon ve 6 kilo altın iddiasıyla mezarlığı didik didik ettiler

Defineciler FETÖ'nün hazinesini arıyor! 6 milyon ve 6 kilo altın iddiasıyla mezarlığı didik didik ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beykoz Belediyesi İstanbul 3-sayfa Yalova

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Yorumlar (2)

Hasan Turk:

Soyluya sorun.

5
2
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Mahmut DEĞERLİ:

Keşke bulsalarmış:)

2
1
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