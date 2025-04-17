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Damat-kayınvalide yasak aşkında yeni skandal! Mahkeme koridorlarında bunu yapmışlar

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Türkiye'nin gündemine oturan damat ve kayınvalide arasındaki yasak aşk skandalı yeni bir boyut kazandı. 21 yaşındaki Cuma ile ilişki yaşayan 47 yaşındaki kayınvalidenin hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Kayınvalide ve damat, nitelikli tehditten tutuklanırken Güldane ve Cuma'nın emniyette ve savcılıkta işlemleri devam ederken el ele beklediği belirtildi.

Damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşk Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu. 21 yaşındaki Cuma'nın, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle yasak ilişki yaşadığı ve kadının bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıktı.

NİŞANLANDIKTAN SONRA KAYINVALİDESİ İLE SAMİMİYETİ İLERLETTİ

21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.

Damat-kayınvalide yasak aşkında yeni skandal! Mahkeme koridorlarında bunu yapmışlar

TALİHSİZ KIZI ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞLER

Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane'yi birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatıyla tehdit edildiğini açıkladı. Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığı söyledi. Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Esra Erol'da programının dünkü bölümünde, tepkilerin odağındaki damat ve kayınvalide canlı yayında gözaltına alındı. Cuma Doğan ve birlikte olduğu kayınvalidesi Güldane Şahin'in hakkında "kasten yaralama ve tehdit" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Öte yandan Cuma Doğan'ın asker firarisi olduğu da ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan iki isim, nitelikli tehdit suçundan tutuklandı.

Damat-kayınvalide yasak aşkında yeni skandal! Mahkeme koridorlarında bunu yapmışlar

PİŞKİN YANITI ÇILDIRTTI

Doğan'ın asker kaçağı olduğu da ortaya çıktı. Doğan adliye çıkışında gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusuna 'Yok' diye yanıt verdi.

Damat-kayınvalide yasak aşkında yeni skandal! Mahkeme koridorlarında bunu yapmışlar

MAHKEME KORİDORUNDA EL ELE BEKLEMİŞLER

Esra Erol dünkü yayında kayınvalide ve damadın mahkemedeki hallerinden bahsetti. Kendisine gelen bilgileri aktaran Erol, Güldane ve Cuma'nın emniyette ve savcılıkta işlemleri devam ederken el ele beklediği detayını paylaştı. Sosyal medyada 'Yok artık bunu da mı yapmışlar' yorumları geldi.

Damat-kayınvalide yasak aşkında yeni skandal! Mahkeme koridorlarında bunu yapmışlar

Damat-kayınvalide yasak aşkında yeni skandal! Mahkeme koridorlarında bunu yapmışlar

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Damat-kayınvalide yasak aşkında yeni skandal! Mahkeme koridorlarında bunu yapmışlar
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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