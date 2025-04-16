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Damat-kayınvalide yasak aşkında bir skandal daha: Oğlum sapıktır

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Türkiye, 21 yaşındaki Cuma Doğan ve nişanlısının annesi Güldane Şahin arasındaki yasak aşkı konuşuyor. Nişanlandığı kızın annesiyle kaçan Doğan'ın, kadını hamile bıraktığı ortaya çıktı. Doğan'ın asker firarisi olduğu ve Dilek'e tehdit ve şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Cuma'nın babası ise Güldane'nin eşini arayarak "Oğlum sapıktır, evinde yatırma" dediği öğrenildi.

Türkiye damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşkı konuşuyor. 21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin'le nişanlandı. Nişanın ardından skandal patlak verdi. Esra Erol'a başvuran Dilek Şahin, nişanlısı ile 47 yaşındaki annesinin Güldane Şahin'in kaçtığını iddia etti. Doğan'ın kayınvalidesiyle yasak ilişki yaşadığı, kadının bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıktı.

RAHAT TAVIRLARI ÇILDIRTTI

Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenilirken Esra Erol'un programına katılan damat Cuma Doğan'ın rahat tavırları dikkat çekti. Esra Erol'un "Sizi yan yana bulmamızın sebebi nedir?, "Siz Güldane Hanım'la neden kaçtınız?" sorusuna damat, "Evlenmek için kaçtık" dedi. Erol'un "Güldane Hanım sizin neyiniz oluyor?" sorusuna damat "Kaynaman oluyordu" cevabını verdi. "Yani nişanlınızın annesi, hiç utanmıyor musun oğlum kendinden?" diyen Esra Erol'a damat Cuma Doğan, "Yok ablacım" yanıtını verdi. Damat ve kayın validenin canlı yayında rahat tavırları izleyenleri çıldırttı.

Damat-kayınvalide yasak aşkında bir skandal daha: Oğlum sapıktır

DAMAT VE KAYINVALİDENİN OLAY GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tepkilerin odağındaki yasak aşkla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde damat ile kayınvalidenin samimi görüntüleri ortaya saçıldı. Görüntülerde damat ve kayınvalidenin sınırları aşan bir şekilde şakalaştığı görüldü.

Damat-kayınvalide yasak aşkında bir skandal daha: Oğlum sapıktır

DAMAT İLE KAYNANA CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

Tepki yağan olayın ardından polis ekipleri stüdyoya geldi. Yayını ihbar kabul eden polis, Cuma Doğan ile Güldane Şahin'i canlı yayında gözaltına aldı. İkili, Dilek'e tehdit ve şiddet uyguladıkları iddiasıyla emniyete götürüldü. Öte yandan Cuma Doğan'ın asker firarisi olduğu öğrenildi.

Damat-kayınvalide yasak aşkında bir skandal daha: Oğlum sapıktır

BABASI "OĞLUM SAPIKTIR" DİYE UYARMIŞ

Damat Cuma'nın babası Sahil yayına bağlanarak, ikilinin dini nikahlarını kabul ettiğini söyledi. Baba, "Oğlum kızın engelli olduğunu sonradan fark etmiş. Oğlum istiyorsa kabul ediyorum kayınvalidesi ile evlenmesini. Hamileliği kabul etmiyorum." sözlerini kullandı. Babanın, köy imamının yaşananları bildiğini söylemesi üzerine Esra Erol sinirlenerek, "Allah sizi çarpsın" dedi.

Baba Salih, daha önce Dilek'in babası Turan'ı arayarak "Oğlum sapıktır, evinde yatırma." dediğini açıkladı. Bunun üzerine Turan da damadını evden gönderdi. Baba Salih yeniden eve aldığı için Turan'ı suçladı.

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Damat-kayınvalide yasak aşkında bir skandal daha: Oğlum sapıktır
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Damat hanımına sormuştur, Ananen yaşıyor mu diye.

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Tekrar edeyim: Türkiye´nin %20si Türk bunun da %10 Müslümandir! geriye kalanlar nedir ben de bilmiyorum!

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Haber YorumlarıAbdullah Arslan:

Adam sapık da kadin ? Ne oluyor...

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Haber YorumlarıProf Dr Rahmi PALA:

Bu tür ahlaksızlığı yayın yapan ve buna izin veren BTK yı Allah’a havale ediyorum. Aile kavramında şeref haysiyet bırakmadınız. Bu tür gelişmelerin yayınlanması topluma ve aile örf ve adetlerine zarar vermekte.

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Haber YorumlarıSeko:

3 lü diyecek diye korktum

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