Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı

Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı
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Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Yiğit Bulut'un cenazesinde Bilal Erdoğan'ın elini sıkmaması üzerinden Egemen Bağış'a yüklendi. Bağış ise Ünlü'nün kendisine yönelik sözlerine yanıt vererek "Bilime alerjisi olan, peşin hüküm veren, yanmaz kefen pazarlayıcısı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Prag Büyükelçiliği görevinden alınan ve o tarihten bu yana yeni bir göreve atanmayan Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un cenaze töreninde yaşanan bir an nedeniyle yeniden gündeme geldi. Cenaze töreninde çekilen görüntülerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, Egemen Bağış'ın elini sıkmadığı ve onu adeta 'pas geçtiği' görülünce, olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

CÜBBELİ AHMET'TEN BAKARA HATIRLATMASI

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, olayla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü, Bilal Erdoğan'ın bu tavrını övgüyle değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

Cübbeli Ahmet ve Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı

"Bilal Erdoğan Beyefendi'yi kalbimden Allâh için sevmemin sebeplerinden biri daha ortaya çıktı, şöyle ki; 'Merhûm Yiğit Bulut'un cenazesinde Egemen Bağış'ın elini sıkmamış' diye haberler görünce merhûm Necîb Fâzıl'ın: 'Dindar ve kindar' sözünü hatırladım ve 'Herkes yağcı olmamalıydı, bazıları da dîninin kinini tutmalıydı.' diye düşündüm.

Allâh-u Teâlâ, 'Bakara Sûresi kıyamet günü ashâbına şefâat etmek üzere gelecek' (Müslim, es-Sahîh, rakam: 804, 1/553) hadîs-i şerîfi hürmetine Bakara Sûresini Bilal Beyefendi'ye şefî' eylesin ve dînî hassâsiyetlerinden dolayı her işlerinde ona tevfîkini refîk eylesin. Âmîn!"

Cübbeli Ahmet ve Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı

EGEMEN BAĞIŞ'TAN YANIT

Ahmet Mahmut Ünlü'nün sözlerine yanıt gecikmedi. Egemen Bağış, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ağır ifadeler kullanarak şu sözlere yer verdi:

"Hz. Mevlana'nın dediği gibi: 'Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye.' Yıllar önce görüntülü dijital iftiralarla sınanmış ve yetiştiği kurumdan kovulmuş birinin kime hizmet ettiği belli olmayan yorumları, bize 'camdan evin varsa taş atma' sözünü hatırlattı. Biz yine de onun seviyesine inmeyeceğiz."

Bağış, Bilal Erdoğan ile arasında uzun yıllara dayanan bir bağ olduğunu vurgularken, cenaze öncesinde camide karşılaştıklarını ve tokalaştıklarını da iddia etti:

"Sayın Bakanımız Egemen Bağış ve Cumhurbaşkanımızın değerli mahdumu Sayın Bilal Erdoğan'ın kardeşlik hukuku, Egemen Bey'in milletvekili olduğu 2002 yılına dayanır. O gün de camide görüşülmüş, selamlaşılmış ve bunun yüzlerce şahidi vardır."

"FETÖ İFTİRALARINA KARŞI BİLİMSEL RAPORLAR YAYIMLANDI"

Egemen Bağış açıklamasında, geçmişte hakkında ortaya atılan ses kayıtlarıyla ilgili olarak da hatırlatma yaptı:

"FETÖ iftiraları sonrası suç duyurusunda bulunduk, kayıtların analizini hem ulusal hem de uluslararası bağımsız ses laboratuvarlarına yaptırdık ve montaj olduğu bilimsel olarak ispatlandı. Raporlar yayımlandı. Ama bilime alerjisi olan, yanmaz kefen pazarlayanlar yine de itiraz eder, alıştık."

Bağış, paylaşımının sonunda, açıklamalarının polemik amaçlı değil, "gerçeği merak edenler" için yapıldığını vurguladı.

Cübbeli Ahmet ve Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıenginkaya7:

Biri rüşvetçi , Diğeri din taciri !!!

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

benim neye kime inanıp inanmadığım çoğu insan gibi belli ama onun söylediğine göre bakara makara demesi montajmış, fetö iftirası falanmış aslında kolayı var ses kaydı olan herkesi yalan makinasına bağlayınca gerçek ortaya çıkar ama bunu yapmaya cesaret edemezler çünki gerçek belli kendinden emin olan bundan korkmaz

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Haber YorumlarıCan:

Cübbeli fetönün ses kayıtlarının arkasında duruyor . Jetpa dan ev alın diyen cübbeli

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Haber YorumlarıJY:

GÜZEL YEYİN BİRBİRİNİZİ :)))) HAHAHA.....

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Haber YorumlarıAlkurt:

Biri Bakaraya Makara der, oteki DIN Tuccari obur dunya icin kefen satiyor ..vs...Al birini vur otekine.. Yanliz Bakaraya Makara diyen biri nasil olurda konsolos olarak atanir, anlamadim. O kadar temiz Aziz Turk insani dururken, Boyle bir insanin atamak etik olmasa gerek..Yazik

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