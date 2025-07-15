Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı

Geçtiğimiz yıl Prag Büyükelçiliği görevinden alınan ve o tarihten bu yana yeni bir göreve atanmayan Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un cenaze töreninde yaşanan bir an nedeniyle yeniden gündeme geldi. Cenaze töreninde çekilen görüntülerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, Egemen Bağış'ın elini sıkmadığı ve onu adeta 'pas geçtiği' görülünce, olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

CÜBBELİ AHMET'TEN BAKARA HATIRLATMASI

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, olayla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü, Bilal Erdoğan'ın bu tavrını övgüyle değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bilal Erdoğan Beyefendi'yi kalbimden Allâh için sevmemin sebeplerinden biri daha ortaya çıktı, şöyle ki; 'Merhûm Yiğit Bulut'un cenazesinde Egemen Bağış'ın elini sıkmamış' diye haberler görünce merhûm Necîb Fâzıl'ın: 'Dindar ve kindar' sözünü hatırladım ve 'Herkes yağcı olmamalıydı, bazıları da dîninin kinini tutmalıydı.' diye düşündüm.

Allâh-u Teâlâ, 'Bakara Sûresi kıyamet günü ashâbına şefâat etmek üzere gelecek' (Müslim, es-Sahîh, rakam: 804, 1/553) hadîs-i şerîfi hürmetine Bakara Sûresini Bilal Beyefendi'ye şefî' eylesin ve dînî hassâsiyetlerinden dolayı her işlerinde ona tevfîkini refîk eylesin. Âmîn!"

EGEMEN BAĞIŞ'TAN YANIT

Ahmet Mahmut Ünlü'nün sözlerine yanıt gecikmedi. Egemen Bağış, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ağır ifadeler kullanarak şu sözlere yer verdi:

"Hz. Mevlana'nın dediği gibi: 'Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye.' Yıllar önce görüntülü dijital iftiralarla sınanmış ve yetiştiği kurumdan kovulmuş birinin kime hizmet ettiği belli olmayan yorumları, bize 'camdan evin varsa taş atma' sözünü hatırlattı. Biz yine de onun seviyesine inmeyeceğiz."

Bağış, Bilal Erdoğan ile arasında uzun yıllara dayanan bir bağ olduğunu vurgularken, cenaze öncesinde camide karşılaştıklarını ve tokalaştıklarını da iddia etti:

"Sayın Bakanımız Egemen Bağış ve Cumhurbaşkanımızın değerli mahdumu Sayın Bilal Erdoğan'ın kardeşlik hukuku, Egemen Bey'in milletvekili olduğu 2002 yılına dayanır. O gün de camide görüşülmüş, selamlaşılmış ve bunun yüzlerce şahidi vardır."

"FETÖ İFTİRALARINA KARŞI BİLİMSEL RAPORLAR YAYIMLANDI"

Egemen Bağış açıklamasında, geçmişte hakkında ortaya atılan ses kayıtlarıyla ilgili olarak da hatırlatma yaptı:

"FETÖ iftiraları sonrası suç duyurusunda bulunduk, kayıtların analizini hem ulusal hem de uluslararası bağımsız ses laboratuvarlarına yaptırdık ve montaj olduğu bilimsel olarak ispatlandı. Raporlar yayımlandı. Ama bilime alerjisi olan, yanmaz kefen pazarlayanlar yine de itiraz eder, alıştık."

Bağış, paylaşımının sonunda, açıklamalarının polemik amaçlı değil, "gerçeği merak edenler" için yapıldığını vurguladı.