Çorum'da Komşu Tartışması Kanlı Bitti: Polis Memuru Komşusunu Vurarak Öldürdü

Çorum'un Osmancık ilçesinde polis memuru Hüseyin Çoldur, komşusu emekli Uzman Çavuş Fatih Afacan'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Çay Mahallesi Seyhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Kargı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin Çoldur (45) ile evleri aynı sokakta bulunan komşusu emekli Uzman Çavuş Fatih Afacan (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Hüseyin Çoldur, komşusu Fatih Afacan'a tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler Afacan'ın kafa ve vücudunun farklı yerlerine isabet ederken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan Fatih Afacan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan şüpheli polis memuru olay yerinden uzaklaşarak görev yaptığı Kargı İl Emniyet Müdürlüğü'ne tabancası ile teslim oldu.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - ÇORUM