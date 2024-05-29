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Çorum Alaca'da Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları

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Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Derelerin taşması sonucu evler ve tarım arazileri sular altında kaldı. Belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Çorum'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Alaca ilçesi havadan görüntülendi.

Alaca ilçesinde dün akşam yaşanan sağanak yağış sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu oluşan sel nedeniyle ilçede 20'ye yakın evi su basarken, tarım arazileri sular altında kaldı. Ayrıca bazı kümes hayvanları da sel suları nedeniyle telef oldu. Selin ardından teyakkuza geçen Alaca Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanı Şerif Arslan da selin vurduğu bölgelerde inceleme yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dün akşam bölgede etkili olan dolu karışımı sağanak yağışın ilçede hasara neden olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Kalecikkaya, Külah, Mehmetbeyli, Çelebibağ, Kıcılı, Eskiyapar köylerinin oluşturduğu bölgeden gelen derelerin taşması sonucu oluşan sel ilçemize kadar ulaştı. Denizhan Mahallesi Terminal Sokak, Zafer Sokak, TOKİ konutları ve çevresinde bulunan 20'ye yakın evde su baskınlarından dolayı hasarlar oluştu. İlçede ekim yapan çiftçilerin mahsulleri dolu ve selden dolayı zarar gördü. Belediyemize ait ekipler dün akşam saatlerinden itibaren su baskınları olan bölgelerde halen çalışmalarını sürdürüyor. Allah'a şükür can kaybımız yok bazı vatandaşlarımızın beslediği kümes hayvanları telef oldu. Yüce Allah bizi bu tür afetlerden korusun ilçe halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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