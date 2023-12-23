Çökertilen Comanchero çetesinin lüks araçları artık emniyete hizmet verecek
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla geçtiğimiz günlerde çökertilen uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun lüks araçları İstanbul Emniyeti'ne tahsis edildi.
Liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero geçtiğimiz günlerde çökertilmiş ve aralarında Porsche, Ferrari ve Bentley de olmak üzere lüks araçlarına el koyulmuştu.
Kaynak: Haberler.com / Emre İliksiz - 3.Sayfa